NI LOS MORENOS LO QUIEREN

Quien después de salir del ex partido de sus amores como las Chachas, es decir por la puerta de atrás y con la cola entre las patas, el hoy diputado Federal Independiente Shamir Fernández quien haciendo gala de su poca vergüenza renunció al PRI.

Pues resulta que si el susodicho pensaba que lo iban a recibir como estrella o.ujangran adquisición, dejeme decirle que los mismos militantes de Morena pusieron el grito en el cielo y claridosos que son le dijeron hasta de lo que se iba a morir.

Antonio Antolíni Murra de los primeros morenos de Coahuila fue el primero en pedir, no que va en exigir que Morena no debe aceptarlo en sus filas pues desde siempre el hoy ex priísta ya demostrado estar en contra del Presidente Andrea Manuel López Obrador.

Antolíni Murra dejo en claro que ese tipo de gentes, refiriéndose a Shamir son oportunistas que al ver que su partido va ganando adeptos prefieren abandonar el barco que los cobijo para ahora estar trepando a partidos con más futuro.....y si, aunque este tipo Antolíni no se santo de mi devoción debo reconocer que hoy si...tiene razón.

JERICO DEJO EN CLARO

Aunque las especulaciones estuvieron a la orden del día, en cuanto a la reunión que sostuvieron Jerico Abramo, Manolo Jiménez y el aún líder del PRI Rigo Fuentes hoy el legislador Federal fijo su postura.

Abramo Masso dijo en un vídeo que el mismo subió a sus redes sociales que la reunión tiene como finalidad fijar las bases para la estabilidad de su partido el Revolucionario Institucional.

El también aspirante a la Gubernatura aseguro que se fijarán las bases sin dados cargados para elegir el método para elegir a quien será el abanderado tricolor rumbo a la Gubernatura de Coahuila.

Menciono que el como nadie más tiene intenciones de poner orden y piso parejo para su partido y además aseguro que sea cual sea la desicion que se tome el será factor de unidad "para el bien de Coahuila" dijo.

SE INTEGRAN MÁS TRABAJADORES AL RESCATE

Más trabajadores de empresas mineras de la región carbonífera se unen a los trabajos encaminados al rescate de los 10 mineros que se encuentran atrapados en la mina "El Pinabete".

El Equipo Interinstitucional de Rescate convocó a los empresarios mineros de la región para solicitarles que facilitaran la incorporación de algunos de sus trabajadores a las labores en "El Pinabete", a lo que se recibió respuesta favorable y ya se encuentran nuevas cuadrillas trabajando en la mina.

Las muestras de solidaridad de los empresarios de la región también se han hecho presentes con donativos de comida, hidratantes, ropa, cobijas, entre otros, que ayudan a tener un ambiente más llevadero.

Los trabajos de bombeo continúan las 24 horas con un flujo continuo de agua de 617 litros por segundo, gracias a las 13 bombas que se encuentran funcionando con una capacidad total de más de 900 caballos de fuerza.