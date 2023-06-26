NO BAJAN DE TONO

En dónde las cosas andan al rojo vivo es en el Partido del Trabajo (PT) en dónde sus pocos militantes ya no encuentran con que tirarse pues dicen que manos perversas hicieron mal uso de unos dineros, y créamelo no fueron centavos.

Y es que una fracción de ese partido que en primera instancia apoyaba las aspiraciones de Ricardo Mejía Berdeja rumbo a la Gubernatura de Coahuila fue manipulado y hoy según acusan saqueado por gentes externas que provenían de otros partidos políticos y que pellizcaron de fea forma los dineros que eran de su propiedad.

Entre los acusados y acusadores figuran entre otros los nombres del doctor Raúl de Hoyos, Leonardo Rodríguez y hasta la ex priísta y hoy ex Morenista Melba Farías Zambrano.

Incluso hay un vídeo que círculo en redes sociales en dónde se acusa a Melba y ella encara a su interlocutor y todo continúa en tono acusatorio entre ambas personas.

La verdad de las cosas es que con la ya salida de los ex Tigres es decir seguidores de Mejía Berdeja de ese partido no sabemos qué rumbo tomen esos problemas, lo que sí sabemos es que seguirán dando de qué hablar pues se rumora que están ya preparando demandas penales por robo, saqueo o uso indebido de esos recursos económicos que según ellos fueron a parar a la bolsa de algún "vivillo" mano larga.

AGUANTANDO VARA

Quien sabedor de que trabajo mata grilla, el ex dirigente del PRI en Ciudad Frontera Antonio Juaristi Alemán quien a la postre es el marido de la presidenta de ese organismo en esas tierras, sigue aguantando callado la andanada de "fuego amigo" que un día sí y otro también le envían sus ambiciosos ex amigos.

Y es que resulta que tras verificar que encuentra tras encuesta que son aplicadas desde la dirigencia tricolor para ver el posicionamiento de actores políticos en dicha ciudad todos los ejercicios dan por hecho que siempre sale a la cabeza el nombre de Antonio Juaristi en unas y en otras el de su esposa Alma Patricia Cardona lo cual es fácil descifrar que si no es con él es ella y se acabó.

Dicha realidad no les ha gustado nada de nada a ninguno de algunos ilusos calenturientos aprendices de políticos quienes juran que tienen la fuerza política para competir con esta pareja que tiene años haciendo labor política sin respingar, sin exigir pero sobre todo metiéndole tiempo y Recursos al partido que tanto tiempo han procurado.

Pues bien resulta que sin pudor alguno, sin agradecer siquiera lo que Juaristi Alemán hizo por ellos, un grupito, muy rabón y mediocre por cierto se han dado tiempo de estar haciéndole o al menos intentando hacerle la vida imposible.

Lo que sus detractores no saben es que en sus ilusas aspiraciones están calentando un ambiente que por orden directa de quién hoy gobierna y del que va gobernar debe permanecer tranquilo, sobre todo en dónde el PRI es oposición como ciudad Frontera y que la unidad no debe violentarse y quién lo haga pagará las consecuencias de sus actos.

Mientras esto sucede tanto Toño Juaristi como su esposa Alma Patricia Cardona siguen siendo fieles aliados al Partido que los vio crecer pero sobre todo gente muy cercana a quien gobierna Coahuila y a quien gobernará los próximos seis años, y quién no lo entienda pues de plano y evidentemente es un ignorantes de los tiempos y las formas .

MARCELA GORJON SIGUE EN LO SUYO

Quien como desde hace casi ya seis años sigue en lo suyo trabajando de la mano de todas las familias de Coahuila sobre todo las vulnerables es la presidenta honoraria del DIF Coahuila Marcela Gorgón quien desde su llega a ese Organismo ha dado nuestra de su lealtad, trabajo y organización por Coahuila.

La Presidenta Honoraria de DIF Coahuila, Marcela Gorgón Carrillo, informó que durante la presente Administración se han otorgado más de 52.8 millones de raciones de desayunos escolares a las niñas y niños que estudian en zonas populares y rurales de la entidad.

A través del programa “Mi FortiDesayuno”, más de 85 mil alumnos del nivel básico han recibido este beneficio en los 1,489 centros educativos adheridos a este programa, apuntó.

Marcela Gorgón resaltó que gracias a este programa operado por el DIF Coahuila se brinda a las y los niños alimentos de calidad, que coadyuvan para un mejor aprendizaje y mejoran su calidad alimentaria.

“En muchos casos el desayuno que reciben a través de nuestro programa es el alimento principal de su día, por lo que hemos puesto todo nuestro esfuerzo para garantizar que Mi FortiDesayuno llegue a las zonas de vulnerabilidad que requieren el apoyo de DIF Coahuila”, resaltó.