REFRENDA MARS COMPROMISO DE TRABAJO EN BENEFICIO DEL MAGISTERIO Y LA EDUCACIÓN DE COAHUILA

Con la presencia de los líderes sindicales de las Secciones Magisteriales 5, 35 y 38, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís tomó protesta a los integrantes de los Consejos Seccionales Sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La ceremonia tuvo lugar en la explanada del Centro Recreativo de la Sección 38.

En su mensaje, el Mandatario estatal reiteró su compromiso de trabajo conjunto para ofrecer una educación de calidad y espacios dignos a las y los estudiantes en las 5 regiones.

Además, para mejorar las condiciones de vida y laborales de las maestras y maestros en todo Coahuila durante el periodo que resta de su Administración.

"Entiendo el sindicalismo fuerte como la base y el soporte de la gobernabilidad, y eso creo que nos ha hecho tener propósitos comunes", expresó.

Señaló que la pandemia llamó a todos a trabajar en equipo, de manera coordinada y, sobre todo, más sistematizada.

"Nuestro Gobierno es serio, y hemos tomado a la educación como la base, el cimiento del desarrollo económico de Coahuila", recalcó.

De la misma manera, Riquelme Solís indicó que si Coahuila está seguro es porque las maestras y maestros de la entidad le han ayudad desde sus trincheras.

"Hoy creo que llevamos el camino correcto, y es el de la unidad y el trabajo en equipo, a lo que he invocado desde el primer año de mi gobierno, y que además lo he puesto en práctica", recordó.

Miguel Riquelme reiteró que lleva una buena relación con los sindicatos magisteriales, pero que también con toda la fuerza laboral de Coahuila, quienes son solidarios para que la entidad siga siendo líder en Inversión Extranjera Directa y en Formalidad Laboral, por ejemplo, y sobre todo para mantener la estabilidad, la paz y tranquilidad.

"La seguridad es algo que hemos construido todos, y es algo en lo que hasta el último día de mi gobierno daré lo mejor de mí, porque si hay seguridad hay desarrollo económico, hay empleo, hay clases, hay todo", subrayó.

EN JUNTA DE CABILDO NOMBRAN A JOSÉ GUTIÉRREZ, COMO DIRECTOR DE PENSIONES.

El alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, encabezo una junta de cabildo extraordinaria, donde el cabildo en pleno, voto por unanimidad a favor del nombramiento del Lic. José Gutiérrez, como director de Pensiones, un departamento que tiene como función principal, no dejar desamparadas a las familias del trabajador municipal fallecido.

Ahí hizo la instalación del consejo de pensiones del municipio, encabezado por el alcalde, Dr. Mario Albero Dávila Delgado, como presidente del consejo; Lic. Eleuterio López Leos, secretario; Lic. Rene Arturo López Sotelo, tesorero; Jesús David Berrones Celestino, órgano de control interno; C. Cynthia Elena Villarreal Nieto, sindico de vigilancia de minoría.

C. Jesús Rivera Quntero, vocal titular representante de organismos sindicales; C. Rogelio Meléndez Valero, vocal suplente de organismos sindicales; Lic. Rodolfo Escalera Armendáriz, vocal titular representante de los trabajadores, funcionarios municipales no sindicalizados y Lic. José Gutiérrez Sánchez, director general.

El secretario del ayuntamiento, Eleuterio López, dijo que la dirección de pensiones es un ente autónomo que tiene su propio presupuesto, organización y administración, y sobre la marcha se analizaran las formas de mejorar el funcionamiento de este departamento, siempre en beneficio de los trabajadores.

REALIZA LA PROCURADORA PARA NIÑOS, NIÑAS Y LA FAMILIA DE COAHUILA GIRA POR LA LAGUNA

Como parte de las actividades de arranque de año, la titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), María Leticia Sánchez Campos, realizó una gira de trabajo por la Región Laguna.

La primera reunión se realizó junto a la primera dama de Torreón, Selina Bremer de Cepeda, con quien sostuvo una mesa de trabajo en relación a la operación y labor conjunta que se realiza en los Centros de Asistencia Social, así como la presentación de la nueva titular de la Procuraduría Municipal, Zulema Contreras Gallegos.

Además, la titular de PRONNIF en Coahuila visitó el Municipio de San Pedro de las Colonias junto al alcalde David Ruiz Mejía y su esposa, María del Rosario Fuentes Rubio, con quienes entregó el nombramiento oficial a José Luis Argumedo Vega, quien tomó el cargo de Procurador Municipal.

Finalmente, en la Infoteca del Municipio de Matamoros, Sánchez Campos sostuvo una reunión con el alcalde Miguel Ángel Ramírez y la presidente honoraria del DIF Municipal, Claudia Hernández Jiménez, con quienes reiteró su compromiso de continuar trabajando coordinadamente en temas relacionados a la protección de los niños, niñas y adolescentes.