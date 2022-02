SUPERVISANDO

Quien como casi todos los lunes aprovechó su estancia en su natal Torreón, el Gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís aprovecho para presidir el Comité Estatal de Salud y posteriormente supervisar obras.

El jefe del ejecutivo Coahuilense visitó los avances en la construcción del nuevo edificio de la Policía Estatal el cual presenta ya grandes avances.

Riquelme Solís constató que tanto la fachada del edificio el cual cuenta con grandes mecanismos de seguridad y blindaje está prácticamente ya en fase final.

De igual forma el Mandatario recorrió oficinas, aulas, dormitorios, cocina, baños y gimnasios donde se dará capacitación a los nuevos elementos policiales.

Riquelme aseguró que de sus metas ha sido y será el combate a la delincuencia organizada ante lo cual se debe contar en la entidad con los espacios más avanzados para crear y capacitar a mejores policías.

APESTADITOS

A quienes cayó como balde de agua muyyyyyy fría la noticia de que "amablemente" y sin decir : "agua va" les pidieron salir del recinto en donde desde hace años sesionan fue al Colegio de Investigadores e historiadores del Centro de Coahuila, y sin más fueron puestos de patitas en la calle.

Hay quienes aseguran que la mano del ajonjolí de todos los moles Ricardo Valle Farías está detrás de esta decisión pues dicen que siempre trato de ser parte de este equipo pero nunca dio el ancho y su muy evidente falta de cultura le ocasionaron su no inclusión.

De nada sirvió el apoyo que ese Colegio ofreció a varias administraciones en materia de investigación e historia aportaron a este Municipio.

Incluso en esta misma administración que comanda el galeno Mario Dávila fueron factor primordial para que proyectos como el del centro histórico sean una realidad y de eso puede dar testimonio la guapa Lucy Garza quien lamento la decisión tomada.

Los socios de este Colegio todos ellos personas honorables de nuestra ciudad quedaron con los ojos abiertos con esta decisión pues de todos los alcaldes que precedieron al actual no habían recibido más que apoyo.

Mal la postura de Rolando Valle quien me atrevo a pensar tomo una decisión unilateral sin consultar al alcalde, porque al final de Cuenta, la afrenta recibida no la toman de quien la comunicó vía oficio, no señores, la toman directo del jefe de Valle Farías.

CAMBIAR ESTRATEGIA

Algo más inteligente que carnes, asadas, bohemia y tinto deberá de ejercer el actual director de Obras Públicas de Monclova Jesús Ballesteros quien asegura a días de iniciar su tercer mes al frente de dicha oficina es hora que simplemente brilla por su incapacidad.

El joven que dice tuvo su fama gracias a un programa televisivo dicen no puede despegar algún proyecto convincente y que marque diferencia entre el y los directores que le antecedieron.

Hay empresarios del ramo de la construcción que siguen sentados esperando que se asigne obra sin ver dicen ellos buen futuro.

Igualmente los empresarios aseguran que su juventud y inexperiencia lo están rebasando aunado a no rodearse de personas expertas esos temas.

Hay quienes van allá y dicen que sus abuelos el Doctor Alfonso Fernández y la señora Kikis Rodarte grandes promotores del priismo en Monclova han de estar, allá en donde estén muy apenados no solo por estar "sirviendo" en una administración Panista, si no además hacerlo de forma errónea.