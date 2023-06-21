suspenden rib-eye fest Monclova

La ola de calor que azota al país pero principalmente a los Estados de la Zona norte obligó a los organizadores del ya tradicional Ribeye Fest a suspender esta edición hasta nuevo aviso.

El evento en el que año con año desde hace 3 reúne a más de 40 equipos confirmados por 10 personas ya tenía una inscripción de poco más de 25 participantes los cuales fueron notificados de la decisión.

El Rib Eye Fest es un evento que organiza la directiva del Estadio Monclova que forma parte del Grupo Industrial Monclova y congrega a parrilleros profesionales que vienen de otros norteños Estados de la República.

Sin embargo la intensa ola de calor que azota sobre todo a la región centro de Coahuila fue motivo por el cual se optó por cancelar dicho evento a programarlo para una posterior fecha la cual será Dada a conocer en breve.

COAHUILA CON GRAN FUTURO PARA SUS NIÑAS Y NIÑOS

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís enfatizó que Coahuila tiene un buen futuro para las niñas y niños de toda la entidad, y para los que hoy fueron reconocidos por el pueblo y el Gobierno del Estado, al ser ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2023.

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“Estamos muy orgullosos de los 19 niñas y niños que ganaron la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2023; felicitamos a todas las escuelas, a sus maestras y maestros, y reconocemos el apoyo e impulso de las madres y padres de familia por ser el soporte más importante de este gran logro”, mencionó.

La Olimpiada del Conocimiento es una evaluación que se realiza cada ciclo escolar, que se aplica al 100 por ciento de los alumnos de sexto grado de primaria de todas las escuelas del Estado.

Este proceso inició en el mes de febrero, y en la primera etapa participaron más de 54 mil alumnas y alumnos; a la etapa regional avanzaron 1,297, y de esta etapa resultaron ganadores 185 alumnas y alumnos. Al final fueron 19 los ganadores de la etapa estatal.

El gobernador Miguel Riquelme resaltó el trabajo de los docentes, al mencionar que este logro de sus alumnos es parte del liderazgo que deben de seguir fomentando en las y los niños.

Señaló que se debe seguir impulsando practicando la participación ciudadana activa de los padres y de las maestras y maestros, pues cuando esto sucede hay un Coahuila como el que hoy tenemos.

REORGANIZA SECRETARIO DE EDUCACIÓN EN COAHUILA

En #Saltillo llevamos a cabo reunión para analizar la situación climatológica y prevenir la afectación de las altas temperaturas a las y los alumnos.

Ante el pronóstico de la próxima semana se determinó:

1. Iniciar clases a distancia

2. Sujetar las ceremonias de graduación al criterio de padres de familia y maestros.

3. Suspender los Juegos Deportivos Estatales.

El objetivo de estos acuerdos es proteger la integridad física de niños y adolescentes de educación básica en Coahuila.

Les comparto el comunicado