Tiene Coahuila Nuevo Fiscal General Y Secretario De Seguridad

Al final y cuando se habían apuntado una veintena de abogados que aspiraban a ser Fiscal General de Coahuila, al final la balanza se inclino hacia el indicado, no hubo sorpresas ni sobresaltos y la responsabilidad recayó en manos de Federico Fernández Montañez quien desde ayer es el nuevo encargado de la justicia en Coahuila.

Igualmente el jefe del ejecutivo Coahuilense Manolo Jiménez Salinas entregó su nombramiento como Secretario de Seguridad Pública en la entidad a Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez quien tiene una amplia trayectoria en los Ash tos policiacos y además su educación es ciento por ciento castrense pues la desarollo en las Fuerzas Armadas de México.

Ambos funcionarios tiene la orden directa del mandatario Coahuilense de mantener a la entidad en los primeros lugares de Seguridad, nivel que ha permanecido durante al menos los últimos 10 años.

PRETENDE MORENA ACABAR CON LA TRANSPARENCIA

Las y los diputados federales del PRI expresaron su rotundo rechazo a la desaparición de órganos autónomos, propuesta contenida en el dictamen de simplificación administrativa impulsado por Morena. Durante la sesión, la diputada federal Verónica Martínez García subrayó que esta medida representa un ataque directo a la transparencia, la democracia y la independencia en la toma de decisiones gubernamentales.

"Los órganos autónomos no son un lujo, son una necesidad para garantizar que el gobierno no sea juez y parte. Desaparecerlos no es simplificar; es retroceder, es abrir la puerta a la opacidad y al abuso de poder", afirmó Martínez García.

Entre los organismos cuya eliminación se propone están el INAI, la COFECE, el CONEVAL, el IFT, la CNH, la CRE y MEJOREDU. La diputada destacó que estos entes son fundamentales para proteger derechos como el acceso a la información, la competencia económica, la evaluación de políticas públicas y la regulación del sector energético.

"Morena quiere que nadie los vigile, que no exista contrapeso, y eso pone en peligro la confianza de los ciudadanos en las instituciones. También afecta compromisos internacionales, como el T-MEC, al generar incertidumbre en sectores estratégicos", señaló la legisladora.

Durante el debate, los diputados del PRI argumentaron que el costo operativo de estos organismos, equivalente al 0.55% del gasto federal, no justifica su eliminación. Además, alertaron sobre la pérdida de más de 3,600 empleos especializados que representan capital humano invaluable para el desarrollo del país.

CÍRCULO DE DIÁLOGO Y ANÁLISIS

Invita la Defensoría de la UAdeC al Círculo de Diálogo: Analizando y Debatiendo la Película "Tierra Fría"

SALTILLO, Coahuila. 21 de noviembre de 2024. La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios (DDHU), invita a participar en el Círculo de Diálogo: Analizando y debatiendo la película "Tierra fría", el cual se llevará a cabo por la plataforma Microsoft Teams este viernes 22 de noviembre de 2024 a las 12:00 horas.

El objetivo de este espacio, es ofrecer un lugar de reflexión y diálogo sobre diversos temas, por lo que esta sesión se centrará en el análisis de la película "Tierra Fría" (North Country), el filme cuenta la historia de la primera prosecución legal exitosa de un caso de acoso sexual en los Estados Unidos.

Después de abandonar a su marido por abusivo, Josey Aimes regresa a su pueblo en Minnesota, en donde encuentra un trabajo en las minas de hierro, en este lugar tiene que enfrentar a sus compañeros de trabajo quienes acosan a las mujeres trabajadoras del lugar, tratando de dominarlas; Josey recurre a los dueños sin respuesta alguna por lo que inicia una acción legal para arreglar la situación y se atreve a luchar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.