Tiro por la culata

El que seguramente no escucho el sabio consejo de su padre fue el regidor -alcalde de la capital de las mujeres bellas y los hombres poco obligados, o sea San Buenaventura.

Y es que Javier Flores junior, a quien apodan el "Pirata" quiso darse (según el) un baño de pueblo y se fue a echar un snack en un supermercado de su natal población.

El reciente impuesto alcalde quiso hacer una foto de esas que dicen: "como que no me doy cuenta" y poso comiéndose un snack como cualquier mortal señalando que desde ahí atendía peticiones de la ciudadanía.

Pero más tardo en subir en redes sociales dicho post y que la gente le empezó a echar cualquier tipo de caballos encima.

Y es que el Junior alcalde poso Pero paso por alto el colocar las "peticiones" que según el "está atendiendo" desde un lugar habitual para el populacho, y solo lo que había en su mesa era comida y ningún papel que confirmara que efectivamente, estaba trabajando .

Al final la gente se dió cuenta que de "lengua se comen muchos tacos" Pero de hechos eso sí, y fue más que evidente que solo estaba picando ojos haciendo como que hacían, Pero en realidad hay quien dice que el joven alcalde Junior de Don Javier Flores, que por si solo, no pela un chango a nalgadas.

RESPIRANDO POR EL CHICOTE

Los que siguen dando de que hablar tras su dolorosa deblacle política en la rielera Ciudad de Frontera son los Siller (Carlos y Diego) hijo del ex alcalde priísta Lencho Siller.

Y es que para nadie es un secreto que la familia gozo de cierto control político que manejaron a su antojo durante el periodo que su padre fue primera autoridad del Municipio, y bien reza el dicho: "a lo bueno uno, se acostumbra muy rápido".

Lo que dichos hermanos no entienden incluyendo a su padre es que hay tiempos y el de ellos, ya se acabó.

Hace no pocos días pretendieron a toda costa apoderarse de la dirigencia del tricolor Municipal y al final desde Saltillo, desde donde salen las órdenes se dió luz verde para que fueran otras gentes los dirigentes y no ellos quienes se quedarán con el tricolor Fronterense.

Y aunque lo niegues dicha decisión les dolió y si no fuera así, su histórico mozo de estoques el "Chicote" no anduviera gritando a los cuatro vientos consignas en contra de la dirigencia que tienen hoy Jerry Oyervides y Perlita Rios.

Cuentan que el apodado "El Chicote" siempre a Sido vocero de los Siller y en esta ocasión no es la excepción y dicho sujeto se la pasa corriendo cualesquier tipo de chismes e intrigas en contra de la dirigencia del PRI Fronterense a quien quiera escucharlo y al que no quiera también se lo cuenta.

No hay duda que los Siller siguen respirando por el Chicote, perdón quise decir: por la herida.

DESPENSON

El que de nueva cuenta estuvo por esta región Centro del Estado es el coordinador Estatal de Mejora Coahuila Gabriel Elizondo quien trajo hasta los ciudadanos el "DESPENSON".

El programa que intenta llegar a todos los sectores más vulnerables del Estado tiene por consigna aliviar un poco los estragos de la mala economía que afecta no solo a Coahuila si no al País entero.

El alcalde de Monclova Carlos Villarreal Pérez acompaño a su amigo Gabriel Elizondo y ambos recorrieron diversas colonias haciendo entrega del apoyo por órdenes del Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

