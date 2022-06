YA TENÍA TIEMPO ALLÁ

Al menos para el PRI, y la gente cercana al gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís la salida de Jorge Williamson Bosque no fue una sorpresa fue una decisión que solo le faltaba un pretexto para salir como tapón de sidra a los brazos de Morena y dejar al partido de sus amores que tanto y tanto le dio a él, su esposa y su familia.

Jorge Williamson Bosque ayer se despidió de su puesto como subsecretario de Fomento Económico y la desicion es política por qué para nadie es un secreto que el ex alcalde y ex candidato perdedor así como su esposa la ex Diputada Josefina Garza de Williamson tenían ya tiempo trabajando en el proyecto morenista.

Jorge fiel a su costumbre de "justificar" sus malas decisiones argumentó a sus testaferros que el Secretario de Fomento Económico Claudio Bress Garza, su jefe, le había hecho varios desplantes motivo por el cual renunciaba y señala reuniones empresariales concretas.

Pero nadie, absolutamente nadie le cree eso a Jorge por que desde mucho tiempo antes de esas reuniones él, su esposa y sus hijos estaban ya en tratos con la gente de Morena.

Si bien es cierto él y su familia pueden hacer lo que en gana les venga al final Jorge no es conocido por su Lealtad, sus hermanos pueden decir mucho de esto, pero lo que lo que no se vale es argumentar que recibió malos tratos del partido al que le juró amor eterno.

Jorge Williamson fue alcalde de Monclova, y años después de nueva cuenta candidato a gobernar de nueva cuenta su ciudad pero la gente le dio la espalda y votó por el PAN.

Años después quería de nueva cuenta ser candidato pero la cúpula panista optó por darle después de chiflazones y chantajes una diputación a su esposa Josefina quien fue Legisladora local, es más aún la silla de su curul sigue caliente dónde solo iba a sentarse pues jamás dió muestras de interés en sus funciones.

Decir que se va por qué no le dan oportunidades, por favor que eso lo diga las personas de a pie que salen a votar por el PRI y jamás de los jamaces han llegado siquiera a ser empleados del ayuntamiento o del Estado, no señores actuar de esa forma después de todo lo recibido es no tener un gramo, un gramo de vergüenza.

VIA WHATSAPP PUEDES HACER TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR

Envía un WhatsApp, consulta y realiza tus trámites de la Administración Fiscal General de Coahuila (AFG) desde tu celular.

El Administrador Fiscal del Estado, Javier Díaz González, invitó a los contribuyentes coahuilenses a que ahorren tiempo y eviten filas al realizar sus trámites en línea, aprovechando la plataforma de WhatsApp de la AFG.

"Una opción más de Pagafácil, donde puedes consultar, pagar tu control vehicular o licencias de conducir con tan sólo enviar un mensaje de WhatsApp al 844 539 4345, en el que nuestro asistente virtual te atenderá desplegando un menú con opciones para realizar tus trámites", detalló Díaz González.

Los trámites disponibles también incluyen agendar tu cita, obtener recibos y facturas de trámites que ya hayas realizado, o en el caso de alguna duda, un asesor fiscal te atenderá para resolverla, en un horario de las 09:00 a las 16:00 horas.

"Puedes hacer tu cita para trámites de control vehicular en la AFG y licencias, ya que se enlaza a la página de de la Secretaría de infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado para agendar tu cita", explicó el Administrador Fiscal.

Al seleccionar la opción de "Obtener recibos", podrás encontrar los links para conseguir recibos de pago efectuado y comprobante fiscal.

Díaz González concluyó: "Nuestras herramientas digitales permiten que los trámites sean cada vez más ágiles, con la oportunidad de realizarlos en persona a través del esquema de cita, o bien realizarlos completamente en línea. Envía tu mensaje de WhatsApp al 844 539 4345 y realiza tu trámite de forma más rápida, evitando filas".