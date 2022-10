Pinceladas de Historia

Hoy 4 de octubre día de San Francisco de Asis.

Nacido como Giovanni di Pietro di Bernardone, Italiano nacido en Francia, por lo que le llamaron el francisco, o sea el francés. Fundador de una de las más fuertes órdenes de la iglesia católica, que predica la humildad y la pobreza.

Festejamos hoy a los Franciscos, empezando por el ché papa Francisco.

Al coahuilense padre de la democracia Francisco Ygnacio Madero.

Al mejor pintor de México: Francisco Toledo, que se nos fue recientemente.

Para el mejor pintor de España, me pongo de pie: don Francisco de Goya y Lucientes.

A Paco de Lucía y su maravillosa guitarra, a Franco de Vita y a Paco Rabanne.

Felicito a Frank Sinatra "Ol Blue Eyes" quien siempre me remite a New York, that city that doesn't sleep.

Pancho López que a los dos años ya hablaba inglés, mató a dos hombres a la edad de tres, Pancho, Pancho López, Chiquito, pero matón.

Al Pancho del mañanero Chocomilk: Pancho Pantera quien me hizo crecer fuerte audaz y Valiente.

Para el Trío los Panchos que le puso romance a las serenatas.

Para Paquita la del Barrio, la gorda que barrió y mató todo romance.

A San Francisco California y su gran arcoíris. Holisss

A mi Pancha que va creciendo cada día.

Para todos los niños que dijimos: Mamá soy Paquito, no haré travesuras, y que nunca lo cumplimos.

A quienes hacen pancho por el mínimo motivo.

Y hasta el cielo a mi abuelita Panchita, quien también hoy festejaba su cumpleaños.

....

Al Centauro del Norte que nos hizo bragados no, a Pancho Villa no, porque se llamaba Doroteo, que lo festejen los Doroteos en su día.

Para el doble Francisco: Francisco Franco tampoco, para ese ni un saludo.

Nadamás.