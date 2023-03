5 MINUTOS DE GRILLA.

LA POLARIZACION, IMPULSADA DESDE EL PULPITO PRESIDENCIAL, es la causa de división de los mexicanos de todos los estratos sociales, situación que solo ha uno beneficia. AQUELLO DE QUE DIVIDE Y VENCERAS, es una realidad en el escenario nacional, chairos, fifís, y conservadores han caído en esa trampa tejida desde la más alta esfera del gobierno. EN MI QUEHACER COTIDIANO DESDE HACE CASI 27 AÑOS, lo puedo ver, pues hay algunos de estos sectores a quienes les incomodan mis comentarios, imposible que a todos les agraden. NO SOY MONEDITA DE ORO, mis comentarios, son mi opinión personal, que se publican y transmiten por diferentes plataformas, a los miles que me dispensan su atención, les doy las gracias, por estar al pendiente de mi trabajo. P.D. NO ESCRIBO POR CONSIGNA, MI CRITERIO LO DICTA MI CONCIENCIA. HASTA LA PROXIMA.