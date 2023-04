5 MINUTOS DE GRILLA.

AL AMPARO DE LAS CAMPAÑAS POLITICAS, LAS CUENTAS PENDIENTES POR APROBAR, DE LOS EX ALCALDES, cobran vigencia, pues los diputados reciben la orden de revisarlas.

SOLO QUE LO HACEN ES POR INSTRUCCIONES DEL PALACIO ROSA, pues son sus vasallos ya que le deben obediencia al inquilino, por ser el que les autorizo su llegada al poder legislativo.

LAS CUENTAS PUBLICAS SIN APROBAR, DE LOS EX ALCALDES, son el arma que tiene el sistema para ejercer presión cuando un ex edil no se alinea en las campañas.

LA HISTORIA RECIENTE QUE TODOS VIMOS EN MONCLOVA, es la mejor muestra de lo anterior, a chaleco quieren seguir prendidos a la ubre, 6 años pasaron para revisar las cuentas, que dejan en aparente olvido y las revisaron cuando llegaron las campañas.

.D. EN POLITICA, NO HAY CASUALIDADES. HASTA LA PROXIMA.