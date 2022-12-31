Buscan sanidad en hatos de Coahuila

SALTILLO, COAH.- Para mejorar la salud y comercialización del ganado en Coahuila, el Gobierno del Estado aplicó este año 69 millones 100 mil pesos a las campañas de sanidad e inocuidad animal, informó el Secretario de Desarrollo Rural del Estado, José Luis Flores Méndez.

Los recursos, dijo, se destinaron a las diversas campañas para el mejoramiento fito-sanitario, a inocuidad agroalimentaria, además de la prevención, atención y combate a plagas o enfermedades en los hatos, apuntó.

En este contexto, el servidor público estatal aseveró que en el quinto año de la Administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en coordinación con los productores, se realizaron 15 acciones relacionadas con esas actividades.

Paralelamente, se impulsaron buenas prácticas en la producción y manejo de las cosechas en toda la entidad, con la finalidad de garantizar su inocuidad.

Flores Méndez indicó que las mencionadas acciones beneficiaron directamente a cuando menos 12 mil unidades de producción, por lo tanto a miles de consumidores en toda la entidad.

Destacó que en Coahuila, a lo largo del año, se desarrollaron campañas zoosanitarias contra enfermedades del ganado como la brucelosis, tuberculosis y garrapatas.

Adicionalmente se impulsaron acciones de vigilancia epidemiológica de enfermedades y plagas, como la influenza aviar.

Asentó que se eliminaron casos positivos, reactores expuestos y sospechosos, además de que se mantienen en operación los puntos de verificación interna en materia zoosanitaria (PVI) e inocuidad pecuaria.

En ese contexto, el Secretario de Desarrollo Rural de Coahuila destacó la eficiencia de estas campañas y programas, reflejada en la nula detección de ganado enfermo de tuberculosis en exportaciones de ganado hacia el mercado de Estados Unidos.