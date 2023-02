DESDE MI TECLADO

Hoy es el Súperbowl

Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

Hace algunos años, mientras vagaba a través de internet me encontré con un sitio en el que se estaba exhibiendo una película que me pareció interesante. Se trataba de "The Red Cliff" (El Acantilado Rojo). Es una cinta que trata de un conflicto entre diferentes reinos de la China de principios del siglo III de nuestra era. En una de las escenas, un grupo de soldados toman un momento de descanso y se divierten practicando un deporte antiguo llamado "Cuju" que tiene bastante parecido con el futbol soccer actual.

Más o menos por esa misma época, los soldados romanos practicaban el "Harpastum" que era un juego que tenía una cierta similitud con los actuales rugby y fútbol americano.

En las competencias aún más antiguas que realizaban los griegos (carreras, lanzamientos, saltos, luchas) las reglas eran muchas veces más sencillas y con menos necesidad de la preparación de una estrategia para conseguir el triunfo. Los vencedores eran individuos que tenían extraordinarias capacidades físicas como el legendario Milón de Crotona que resultó vencedor en lucha en los juegos olímpicos en seis diferentes ocasiones.

Aún en la actualidad, cuando veo algunas competencias de atletismo, levantamiento de pesas, natación o arquería me parece que se aplica el refrán que dice "el que tiene más saliva traga más pinole". ¿Qué se puede planear para ganarle a otro competidor en salto de longitud o en lanzamiento de jabalina? ¿Qué estrategia puede servir para derrotar a un atleta como Usain Bolt en una carrera que dura diez segundos?

Bueno. A veces podrá aplicarse alguna estrategia. Por ejemplo, cuando Emil Zátopek (a quien apodaban "la locomotora checa") participó en los juegos olímpicos de 1952 ya había ganado medallas de oro en las competencias de 5,000 y 10,000 metros cuando se le ocurrió inscribirse para participar en el maratón. Era la primera vez que disputaba tal prueba así que tuvo una idea muy sencilla: correr al lado del favorito para ganar la carrera (el británico Jim Peters). Así lo hizo y en un momento de la ruta le preguntó a Peters si el ritmo que llevaban era el adecuado. Peters le respondió que le parecía un tanto lento y la consecuencia de tal respuesta fue que el checo se adelantó hasta volverse inalcanzable. Así fue como Zátopek consiguió su tercera medalla de oro olímpica en una semana. Pero esos son "garbanzos de a libra".

En el otro extremo de la línea de la complejidad se encuentra el llamado "deporte ciencia": el ajedrez. El detalle es que para disfrutarlo se necesita estudiar y practicar durante un tiempo considerablemente mayor al necesario para comprender otras competencias más vistosas. Pero quienes le entienden afirman que uno de los episodios más emocionantes de cualquier deporte de todos los tiempos sucedió en la serie de campeonato mundial de ajedrez disputada entre Anatoly Karpov y Garry Kasparov a partir del 10 de septiembre de 1984.

Para el 23 de noviembre, Karpov (favorito del sistema soviético) iba ganando la serie 5 a 0. Kasparov obtuvo su primera victoria el 12 de diciembre. Para el 8 de febrero de 1985 el marcador iba 5 a 3. Se cuenta que Karpov se veía demacrado, enfermo. Y de repente, los organizadores decidieron suspender la serie con 5 victorias para Karpov, 3 para Kasparov y cuarenta empates.

Sin ir a ninguno de los extremos de simplicidad o complejidad, el futbol americano ha gozado de cierta popularidad en algunas regiones de nuestro país desde hace varias décadas.

Es una competencia en la que si bien las capacidades físicas de los jugadores son importantes, también la estrategia mandada por el cuerpo de entrenadores contribuye para dar como resultado una competencia que muy pocas veces decepciona. Como ejemplo, del exitoso y ya fallecido Don Shula quien fue entrenador del equipo Delfines de Miami durante mucho tiempo y que logró la única temporada invicta en la historia de la liga hace cincuenta años, hubo algún entrenador que decía algo así como "te gana... y si le das a todos los jugadores de tu equipo y tomas los de él, te vuelve a ganar".

La NFL (Liga Nacional de Fútbol por sus siglas en inglés) se ha preocupado en convertir a este deporte en un negocio muy exitoso. Constantemente revisa y modifica algunas de las reglas del juego a fin de mantenerlo atractivo. Y por ejemplo, ha sido pionera en el uso de tecnología para revisión de jugadas a fin de evitar hasta donde se pueda el factor del error arbitral.

Y así llegamos al partido de campeonato. Hasta hace algunas décadas era un partido importante, pero nada más. Ahora, el día del Súperbowl se ha convertido en la segunda fecha en que más se consumen comida y bebida en los Estados Unidos superado solamente por el Día de Acción de Gracias.

Hace unos treinta años la cobertura por televisión era exclusiva de una cadena, de modo que parte del público cambiaba de canal al medio tiempo. Para evitar este tipo de ausencias temporales del público, a partir de 1993 cuando se presentó Michael Jackson cada año se trata de presentar un espectáculo que resulte lo más atractivo posible a fin de mantener altos los niveles de audiencia.

Este año los equipos que disputarán el juego del súper domingo son los Jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia. Espero que el partido sea emocionante y que gane el mejor.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.