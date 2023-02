DESDE MI TECLADO

Antecedente. La noche del primer domingo de julio de 2000 se publicaron los resultados preliminares de la elección presidencial. Por primera vez en varias décadas el ganador había sido un candidato que no pertenecía al partido en el poder. Horas más tarde Vicente Fox se dirigió a un grupo de seguidores que se habían reunido a celebrar el triunfo y al terminar su intervención le pidió a Porfirio Muñoz Ledo que pronunciara algunas palabras.

Muñoz Ledo empezó su discurso explicando la etimología de la palabra "presidente". Cuando me entero del origen de alguna palabra me sucede como cuando me revelan un truco de magia: una voz interior expresa algo así como "¡Ah, pues claro! Estaba fácil". En este caso "pre" es antes y "sedere" es sentarse (de allí se derivan "sede", "sedentario", "asiento", "silla" y varias otras palabras). El presidente es quien se sienta al frente de un grupo.

En los Estados Unidos hay un día festivo que oficialmente conmemora el natalicio del Padre Fundador y primer presidente del país, George Washington. Se le conoce como el "día del presidente", aunque también como "el día del nacimiento de Washington" (evento ocurrido el 22 de febrero de 1732) o "el día de los natalicios de Washington y Lincoln" (este último nació el 12 de febrero de 1809) y como es una celebración móvil (sucede el tercer lunes de febrero) puede caer entre los días 15 y 21. Es decir, acaba de celebrarse el pasado lunes.

Desde el año 2000, C-SPAN (Cable-Satellite Public Affairs Network) que es una red de televisión creada como un servicio público sin fines de lucro y que transmite los procedimientos del gobierno federal de los Estados Unidos y asuntos de interés público, elabora una encuesta entre un equipo de colaboradores.

En esta investigación, los participantes califican con un número dentro de una escala que va desde el 1 ("no efectivo") hasta el 10 ("muy efectivo") para clasificar diez cualidades de liderazgo presidencial: Persuasión pública, Liderazgo en crisis, Administración económica, Autoridad moral, Relaciones internacionales, Habilidades administrativas, Relaciones con el congreso, Visión y establecimiento de una agenda, Búsqueda de justicia igual para todos y Desempeño dentro del contexto de la época.

En los años 2009, 2017 y 2021 (los años en los que se registraron cambios de gobierno) se realizaron encuestas subsecuentes en las que se evaluaron las mismas 10 características.

Las encuestas se distribuyen entre historiadores, catedráticos y otros observadores profesionales de la presidencia los cuales son seleccionados de bases de datos de C-SPAN. En 2021 fueron 142 personas las que respondieron los cuestionarios.

El presidente que ha quedado en primer lugar general las cuatro veces ha sido Abraham Lincoln (cuya cara aparece tanto en las monedas de un centavo como en los billetes de cinco dólares). La puntuación obtenida en la encuesta del 2021 fue de 897 puntos. George Washington (cuya imagen aparece tanto en las monedas de 25 centavos como en los billetes de 1 dólar) quedó en tercer lugar en 2000 pero luego se ha situado tres veces en el segundo lugar con un total de 851 puntos en la calificación más reciente. Franklin D. Roosevelt (cuya cara aparece en las monedas de 10 centavos) quedó en segundo lugar en la encuesta del 2000, sin embargo ha obtenido tercer lugar en las de 2009, 2017 y 2021 (en esta última obtuvo 841 puntos).

Creo que como en toda competencia sujeta a opiniones, los resultados pueden no siempre ser un reflejo del desempeño de los participantes. Al igual que en la entrega de los Óscares, la de los Grammys o la competencia en Juegos Olímpicos hay un cierto factor de suerte respecto a los rivales a vencer. Hay ocasiones en que da lástima que uno de los competidores no pueda llevarse el triunfo y a veces también se da el caso contrario, cuando gana el menos malo simplemente porque alguien tiene que ser el vencedor.

Y respecto al presidente Lincoln, me vino a la memoria una lección que aparecía en los antiguos libros de texto de primaria. En el libro de Lengua Nacional de cuarto grado aparecía una lección llamada "Sensibilidad" en la cual se narraba una anécdota del joven Abraham Lincoln quien suspende su viaje rumbo a algún pueblo para levantar del suelo a un par de petirrojos que habían caído de su nido. Cuando uno de los compañeros lo quiere convencer de que confiese que se retrasó por esa razón, Lincoln responde que si no lo hubiera hecho, esa noche no hubiera dormido. Por cierto, bastante recomendable el sitio de internet de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (CONALITEG). En esa página está el catálogo histórico de los libros de primaria cuya revisión puede generar una buena cantidad de recuerdos.

Y volviendo a la clasificación de los presidentes norteamericanos, los más recientes ocuparon los siguientes puestos: George W. Bush, puesto 29. Barack Obama, lugar 10. Donald Trump, puesto 41. Como apunte al margen, William Henry Harrison fue el noveno presidente de los Estados Unidos y fue el primero que falleció en el cargo. Murió de neumonía tan solo un mes después de acceder a la presidencia. Bueno, pues Harrison ocupó el lugar 40 en la encuesta del 2021.

Nunca falta el opositor que suelta el comentario punzante. "Con solo treinta días de presidente y tuvo más puntos que Trump". Y es la realidad.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.