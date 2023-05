DESDE MI TECLADO

Como ya en ocasiones anteriores a principios de mayo me he referido a la batalla de Puebla y a la fiesta del Cinco de Mayo que con tanta euforia se celebra en los Estados Unidos he decidido esta vez referirme a otro aniversario ocurrido en estos días. Se trata del cuatro de mayo: el día de "Star Wars" (estrictamente sería "Guerras de Estrellas" en plural, pero que se comercializó en nuestro idioma como "La Guerra de las Galaxias" en singular).

"La Guerra de las Galaxias" (producida en 1977) tuvo tanto éxito que en 1980 se produjo una segunda entrega: The Empire Strikes Back (El Imperio Contraataca) y en 1983 una tercera: Return of the Jedi (El Regreso del Jedi). De 1999 a 2005 se produjeron tres cintas de precuelas y entre 2015 y 2019 otras tres películas pero esta vez de secuelas. Además se produjeron historias derivadas como Rogue One y Solo. Se calcula que a la fecha el total de recaudación por taquilla de todas estas cintas rebasa los 10,300 millones de dólares. Y si se incluyen los productos como libros, juegos, muñecos y toda un amplia gama de artículos la cifra es mayor a los 20,000 millones de dólares.

Una parte del argumento de la primera película de la saga de Star Wars está basada en la película llamada "La Fortaleza Escondida" dirigida por Akira Kurosawa y protagonizada por Toshiro Mifune. Ya anteriormente otra película de Kurosawa había sido la base de otra producción hollywoodense, "Los Siete Samuráis" (1954) se había adaptado al ambiente del viejo oeste norteamericano para convertirse en "Los Siete Magníficos" (producida en 1960 y cuyo tema musical, escrito por Elmer Bernstein sirvió en la publicidad de una marca de cigarrillos durante mucho tiempo).

A diferencia de "Los Siete Magníficos" en donde aparecen una serie de reconocidos actores como Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn y Eli Wallach, en "La Guerra de las Galaxias" los papeles estelares estuvieron a cargo de Mark Hamill y Harrison Ford que no tenían grandes antecedentes y el papel femenino de la cinta lo realizó Carrie Fisher (hija del cantante Eddie Fisher y de la actriz Debbie Reynolds) quien tampoco contaba con un destacado currículum en ese tiempo. Más reconocidos eran Peter Cushing y Alec Guinness. Cushing había filmado algunas películas de terror junto a Christopher Lee desde finales de la década de los 50´s. Guinness había aparecido en películas como "El Puente Sobre el Río Kwai" (1957) siendo ganador de un premio "Óscar", "Lawrence de Arabia" (1962), "Doctor Zhivago" (1965) y fue quien protagonizó a Obi-Wan Kenobi. Por cierto, la voz del personaje Darth Vader es la de el actor James Earl Jones aunque la interpretación física corrió a cargo del actor David Prowse.

La musicalización de la cinta estuvo a cargo de John Williams quien ya anteriormente había trabajado con Steven Spielberg en la película de 1975 Jaws (Tiburón). La banda sonora de Star Wars fue interpretada por la Orquesta Filarmónica de Londres y vendió más de cuatro millones de copias convirtiéndose en la banda sonora sinfónica más vendida de la historia. Williams colaboraría con la música de algunas otras cintas tanto de Spielberg como de Lucas tales como Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, El Imperio Contraataca, El Regreso del Jedi, Los Cazadores del Arca Perdida, E.T. el Extraterrestre, Parque Jurásico y La Lista de Schindler.

Y es que en ese tiempo las cosas eran muy diferentes. Se dice que las comparaciones siempre son odiosas pero a veces son necesarias. La película "Guardians of the Galaxy Volume 3" se estrenó mundialmente en París apenas el pasado veintidós de abril y a esta fecha ya ha sido exhibida en Latinoamérica. En los años 70´s del siglo pasado estos ciclos tomaban más tiempo. En el caso de Star Wars recuerdo haber visto la película hasta 1978. Ya para entonces había escuchado la música de la cinta tanto en su versión original como en la adaptación al ritmo "disco" que era lo que estaba en boga en ese entonces.

Por cierto, las primeras notas del tema principal de la cinta tienen un asombroso parecido con las del tema principal de la película "Kings Row" (producida en 1942) escrita por el compositor Erich Wolfgang Korngold. En un conocido sitio de internet en el que se comparten videos está un extracto del tema de esta última película y se destaca el parecido tanto con el tema de Star Wars como con el de la cinta Superman, también musicalizada por John Williams.

Star Wars marcó un gran avance en el área de los efectos especiales. De hecho, Lucas creó su propia compañía de efectos especiales llamada ILM (Industrial Light & Magic). Fue gracias a esta empresa que se lograron algunas de las escenas como el escape del Halcón Milenario de la Estrella de la Muerte.

A lo largo de las diferentes cintas hay referencias a "la fuerza" que es un campo de energía que posee dos lados: uno luminoso y uno oscuro. De hecho, en la campaña publicitaria de la primera entrega de la serie se escuchaba la frase "que la fuerza le acompañe" que en algunas escenas se utilizaba como una especie de bendición. Como en inglés la palabra "fuerza" (force) suena muy parecido a la palabra "cuarto" (fourth), en un ingenioso juego de palabras se derivó a que el cuatro de mayo es ahora el día de esta película.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.