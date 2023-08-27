FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será interesante, se dice, se comenta y es cierta la versión de que no llega media semana cuando los paristas que se encuentran en las puertas de AHMSA los retire la marina, que es orden del juez federal que manejará el proceso de Concurso Mercantil.

Es decir la cosa viene en serio, nada de que no me retiro, simplemente un actuario del poder judicial ordenará el retiro y aguas si alguien se opone, entonces si hasta prisión van a dar, ojala y aquellos que dicen ser los líderes del movimiento aparezcan y se opongan para que vean la fuerza del estado.

Que el Grupo Acerero del Norte ya no tiene nada que ver con la empresa incluso vendrán inversionistas a recorrer la empresa por esa razón se tiene que preparar el camino que no haya obstáculos por supuesto que sería el arranque de la reactivación de la empresa lento pero sobre seguro.

Ojala y todas esas versiones se cumplan, la fuente que maneja esa información es seria y siempre dice la verdad, el caso se encuentra en manos de un juez federal entonces no queda otra más que retirarse por las buenas, además es para la reapertura de la siderúrgica, muy al pendiente estos días.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta reflexión, la verdad my amenas y cierta, simplemente es cuestión de revisar la lectura y entender el significado de ello, como siempre con la idea de que les sirva en este transitar por la vida, adelante.

Muchos creen que no alcanzarán a lograr sus metas. Es probable que sea así, una por las creencias que tienen acerca de si mismo, otro por los malos hábitos que no terminan de abandonar y otros porque no toman acciones.

Estoy convencido que los que leen este post, tienen buenas creencias acerca de si mismo, son buenos en lo que hacen, toman acciones, pero algunos no están satisfechos con sus resultados y quieren más de la vida. Se preguntan ¿Dónde está el problema?

El problema está en los hábitos. Somos seres de hábitos, y hay algunos hábitos que no nos ayudan y lo que hacen es frustrarnos ¿Cuáles son esos hábitos que debemos evitar en nuestro liderazgo?

-El no tener prioridades claras. El aprender a gestionar nuestra vida nos ayudara a organizar mejor nuestro tiempo. Los mejores líderes son los que han aprendido a establecer prioridades. ¿Estás invirtiendo tu tiempo sabiamente?

-Prometer más de lo que puedo cumplir. Muchas veces como líderes hacemos promesas con tal de complacer al jefe o al equipo, y después quedamos mal. Subestimamos el tiempo o presumimos del futuro. ¿Estás cumpliendo tus promesas?

-Expectativas poco realistas. No se pueden obtener buenos resultados en el trabajo cuando no se tiene bien claro lo que realmente esperamos de las personas que laboran con nosotros. ¿He clarificado las expectativas que tengo de cada colaborador?

-Ser de doble ánimo. Hay líderes que un día son una maravilla y al siguiente día dejan de serlo, parece que se levantaron del lado equivocado de la cama. Esa inconsistencia hace que muchos no quieran trabajar con él o ella. ¿Soy de doble ánimo?

-Alguien dijo que hay que ser muy valiente para reconocer los errores propios, los ajenos se reconocen enseguida. Quizás los hábitos que podrían frenar tu liderazgo no aparecen aquí, lo más importante es que puedas reconocer algún mal hábito y tomar acción. Se requiere coraje para comenzar a trabajar sobre nuestros hábitos. Los líderes que han alcanzado resultados extraordinarios son aquellos que decidieron abandonar sus malos hábitos e incorporar unos nuevos.

Buena reflexión, verdad?

Dios los bendiga

Nos leemos mañana..