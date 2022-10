FUERA DE CONTRATO

En un hecho poco entendible, pero es real, resulta que una mujer enferma de sus facultades mentales destrozó todo lo que encontró a su paso en la oficina del representante obrero de la 147 ante el municipio Héctor García Rodríguez, que al conocer el caso de inmediato reportó al alcalde.

Por causas que no se explican a las cuatro de la mañana de ayer, dejaron en libertad a la mujer, que aprovechó la oportunidad para primero quebrar el vidrio de la puerta y sacando fuerzas sabrá Dios de donde ingreso a la oficia, destrozó computadoras y rompió toda la documentación.

Lo más extraño del caso que a escasos dos metros se localiza la Oficialía de Partes de la Policía Municipal, es decir donde llegan las personas detenidas, se supone que hay vigilancia permanente pero nadie se dio cuenta hasta que escucharon ruidos pero ya lo daños estaban hechos.

La Mafafa se encontraba súper enojado, dice que en le rompió documentación de trabajadores y todo el equipo de computo que aunque es propiedad del municipio no deja de ser daño, lo peor que legalmente no se puede proceder contra la responsable por no estar bien de sus facultades mentales.

Por otro lado, el vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, sugiere que autoridades educativas diseñen estrategia para la próxima semana cuando está programada la etapa de vacunación para niños de 5 a 11 años de edad y son los que van a kínder y primaria, entonces se les tiene que dar condiciones a los padres.

Recordó que el horario de vacunación es de las doce del mediodía a seis de la tarde, pero todos salen a la una, además hay que hacer fila y es seguro que pierden el día de clase, de eso no hay la menor duda y es cuando se necesita justificar la ausencia conforme a la letra del abecedario.

Dijo que lo correcto es soltar el proceso de vacunación, instalar módulos en clínicas, hospitales y plazas públicas, que no haya hora, que se tenga equipo para el registro del menor y de esa manera agilizar la campaña, además no perderían el día de clase como va a ocurrir.

El directivo sindical calificó de positivo el hecho de vacunar a los menores de edad, prácticamente es el segmento de mexicanos que estaban desprotegidos, y aunque hay rezagados de más edad es porque quieren se les ha dado muchas oportunidades si no se vacunan es por falta de decisión de ellos.

En otro tema, no hay duda que la clonación de documentos del Repuve, pone al descubierto lo que siempre se ha dicho, hay organizaciones que ofrecen manejar la documentación y sacar cita, pero la mayoría no cumple solo les quitan el dinero y los engañan.

Siempre se ha dicho que la forma como se maneja el proceso se presta para eso, hay personas que se aprovechan de quienes no conocen de sistemas de computo y les quitan fuertes cantidades de dinero, es gente que no se tocar el corazón para en cierta forma despojarlos de dinero.

Lo interesante es conocer el nombre de quien manejó la información del primer caso de papelería clonada, que se dé a conocer y empezarán a salir más estafados, de eso no hay la menor duda, siempre hemos dicho que existen inconsistencias dentro de este proceso y ya salió a relucir el primer caso.

Ojala y autoridades empiecen a investigar que la denuncia no quede impune, es la manera de detener ese tipo de ilícitos, se puede calificar como delito por alterar documentación oficial, es cuestión de esperar a conocer que sigue pero por el bien de todos eso no puede, ni debe quedar impune.

Nos leemos mañana.