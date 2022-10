FUERA DE CONTRATO

Los problemas financieros por la caída en producción y ventas que presenta Altos Hornos de México no es indicativo de que colapse, al contrario hay optimismo entre la dirigencia sindical y trabajadores de que la empresa saldrá adelante como lo ha hecho en otras ocasiones, dijo Ismael Leija Escalante.

El Secretario General del Sindicato Nacional Democrático Minero, aclaró que a la empresa le falta conseguir inversiones para estar en condiciones de resurgir, pero también que haya inversión pública y privada de empresas extranjeras que vengan al país y sean consumidoras de acero.

Insistió que hay ánimo entre la base trabajadora que son quienes conocen la verdadera situación que presenta Altos Hornos de México, los trabajadores son conscientes de los malos tiempos que se viven, pero también de los esfuerzos que se hacen para salir de los apuros.

""Si hay preocupación por el entorno como se encuentra AHMSA, pero también mucho optimismo de que esto se supere, que los malos tiempos sean pasajeros, en la medida que la empresa salga adelante en ese mismo camino hay recuperación en los ingresos de los trabajadores" indicó.

El Gobierno Federal sigue acosando a Altos Hornos de México, el Presidente López Obrador, no tiene piedad para la empresa y los miles de trabajadores, incluso en cierta forma despojó de su fuente de ingreso miles de trabajadores que laboraban en Micare, Minas y plantas lavadoras que cerraron.

Para el ex Secretario General de la Sección 147 Ricardo Rodríguez Rocha, la intención es clara estrangular la empresa como medida de presión y cumplir con los deseos de que quiebre y cierre sin importar el daño que eso ocasionaría a cuando menos un tercio de Coahuila.

"No hay duda que la presión es fuerte, afortunadamente el licenciado Alonso Ancira Elizondo, ha logrado salir adelante, no se vale atentar contra una empresa que genera miles de empleos, que es el motor principal de dos regiones de Coahuila, es un abuso de poder el que se comete contra AHMSA" señaló.

El también ex Diputado Federal, indicó que mientras la ilegal presión Presidencial no cese, la empresa y sus filiales seguirán en la situación actual, la buena administración ha logrado sostener los miles de empleos, lo anterior porque a pesar de la caída en producción y ventas no hay recorte de personal.

En otro tema, el cajero que Banca Afirme opera en la presidencia municipal no entregó siete mil pesos que un obrero de la planta Dos de Altos Hornos intentó retirar, al colocar su queja le aclararon que la investigación lleva entre dos a diez días por lo tanto tiene que esperar al resultado.

Joel Martínez Gaytan, ex integrante de la Alianza Minera Nacional, dijo que en el transcurso de la semana acudió al cajero para retirar los siete mil pesos, a pesar de que la operación fue normal, no recibió el efectivo, intentó varias veces y optó por acudir al banco a pedir explicación.

"La respuesta fue que si se cargo la salida de dinero, como fue error, tienen que manejar una serie de información para conocer que ocurrió, me depositaron siete mil pesos, pero bajo la condición de que si no aparece nada, entonces se tomará como préstamo, no lo voy a utilizar porque corro el riesgo de perder 14 mil pesos" señaló.

Destacó que en la misma sucursal se encontraban otros dos trabajadores también con el mismo problema y no descartó que el número de afectados aumente toda vez que la red de cajeros se encontraba en mal orden, la institución bancaria tiene el compromiso de responder, indicó.

Nos leemos mañana