FUERA DE CONTRATO

Es válido el comentario sobre el movimiento hecho por dos ex empleados de confianza de Altos Hornos de México, pero hay un punto que no dijeron, resulta que ellos firmaron su finiquito, incluso en el Tribunal Laboral, es decir el proceso es legal y no hay tema para protestar.

Todo empezó con el famoso cambio del Out Sourcing, pero un grupo de empleados como que no les ajustó su nueva categoría y empezaron a pedir las perlas de la Virgen, salieron a la calle y empezó la caída, la verdad no hay empresa que quiera dormir con el enemigo, así que se cortó por lo sano.

La versión de que fueron despedidos de manera injusta no es muy creíble, la Ley Federal de Trabajo no obliga a empresarios a no despedir personal, para eso existe el sistema de liquidar conforme a la ley, está claro que en este caso hasta se les entregó un poco más de lo que les correspondía .

Con ese movimiento se vuelve a demostrar que cuando se participa en un movimiento muchas veces no se dan cuenta del error, en ese caso no hay manera de encontrar otro trabajo, se escucha fuera de moral pero es real, las empresas tienen información de quienes fueron despedidos por liosos.

En otro tema, La base trabajadora y la dirigencia sindical tienen confianza que Altos Hornos de México salga adelante, que en los próximos días alcance a despegar en producción y ventas, de esa manera resultar beneficiados, señaló el Secretario General de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Francisco Rios Treviño, dijo lo anterior al recordar que en noviembre, promedian para el aguinaldo por esa razón, la confianza esta puesta que la empresa recupere la actividad y no afecte en el promedio de esa prestación anual que los obreros reciben en los primeros días de diciembre.

"No hay que perder la fe, está comprobado que la empresa ha logrado salir de muchos problemas, ahora con la inyección de recursos que recibirá cambian las condiciones, por su parte los obreros dispuestos a dar el extra a efecto de sacar adelante los proyectos de aumento en la producción" señaló.

En cuanto a la relación laboral, apuntó que no hay plan de recortar la plantilla de personal, a pesar de sus problemas financieros AHMSA cumple con el pago de salario y la diversas prestaciones económicas que goza la base trabajadora, se cumple con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Y por otro lado, Por considerar que fue despedida de manera injusta, una trabajadora de la empresa Quality Tube, se plantó afuera de las instalaciones de la industria en reclamo por el despido injustificado a pesar de encontrarse embarazada, por ello optó por proceder con esa medida de presión.

Fue la mañana del martes cuando Elena Morín, acompañada de su abogado Juan Iribarren Camacho, llegaron al exterior de la fábrica de tubos que se localiza a un lado del Libramiento Salinas de Gortari, e instalaron un campamento, además del plantón de protesta.

El abogado dijo que esa acción se tomó en razón de la mala actitud empresarial, a la trabajadora se le hostigaba todo el turno por el hecho de estar embarazada, en diversas ocasiones la cambiaron de área de trabajo a labores pesadas a pesar de que la ley del IMSS lo prohíbe.

Más tarde se conoció que ante la presión ejercida se tuvo acuerdo entre la empresa, la trabajadora y su representante legal, se le entregó la que correspondía por indemnización, acabando con el movimiento que inició la mañana del martes, y acabó el problema laboral, es bueno para la región.

Nos leemos mañana..