FUERA DE CONTRATO

La reforma laboral de aumentar a doce días de vacaciones por el primer año de trabajo, tendrá su impacto económico, pegará en las finanzas de las empresas y aumentará la inflación, porque el sector privado tendrá que aumentar precios, coincidieron dirigentes empresariales.

Mario Coria Roel, presidente de la delegación Monclova de Coparmex, dijo que si van de acuerdo en aumentar el período vacacional de trabajadores pero la propuesta era en el sentido de que se hiciera escalonarlo, en fases anuales de dos días hasta llegar a los doce y con ello no pegar en las finanzas.

"A nivel nacional Coparmex entregó una propuesta que no se tomó en cuenta, al momento de entrar en vigor esa reforma será posible ver el impacto negativo, como los egresos van a aumentar no habrá de otra más que ajustar precios y como siempre a final quien pierde es el trabajador" indicó.

Señaló que si van de acuerdo en aumentar el periodo vacacional de trabajadores es un derecho que tienen pero insistió que lo correcto era hacerlo en ´partes, de esa forma el empresario estaría en condiciones de hacer sus movimientos para no pegar en la inflación, enfatizó.

Por el lado de la 288, el Buen Fin es un programa engañoso, las supuestas ofertas no son tal, con tiempo aumentan los precios y después dicen que se encuentran en descuento, eso lo hacen para aumentar el consumo y muchas veces el consumidor se endeuda hasta por un año, dijo Teodoro Fuentes Amador, vocero de la Sección 288 del Sindicato Democrático Minero.

Señaló que los trabajadores deben actuar con criterio al momento de acudir a comprar, evitar artículos que no necesitan en el hogar, recordar que la carestía de la vida va a la alza lo que obliga a no caer en el error de endeudarse, después vienen los problemas económicos, indicó.

"Hay negocios que ofrecen comprar a crédito a un año sin intereses, pero eso no deja de ser deuda y por los doce meses siguientes parte del salario se destinar para cubrir la deuda que deja el Buen Fin, por ello la recomendación a los trabajadores, que no se dejen llevar por promociones y ofertas" indicó.

El vocero sindical enfatizó que se acerca diciembre fecha en que se presentan gastos extraordinarios por la celebración de navidad y año nuevo, de nueva cuenta a volver a comprar a crédito o de contado, pero es una salida de dinero que en los tiempos actuales pega en la economía familiar.

En otro tema, hay quejas de trabajadoras de la maquiladora HFI se dice que no tiene asegurados a la mayor parte de la plantilla de operadores, incluso que les dicen que si quieren tener seguro, que ellas se dan de alta de manera personal, así se encuentra buen número de personal.

Hay quienes tienen hasta diez años de antigüedad y todo ese tiempo han perdido sin cotizar en el IMSS, sin tener derecho a un crédito de vivienda del Infonavit y sin Afore, en cierta forma tiempo perdido por completo, cuidado se quejen al día siguiente les cae la baja y les ofrecen una miserable terminación.

Lo anterior ante el argumento de que no tienen antigüedad, que no tienen forma de demostrar lo contrario, hay casos de personal despedido que se van con las manos vacías, por esa razón la bolsa de trabajo siempre está abierta ante la fuerte rotación de personal que se retira.

"Conozco de ex compañeros que aceptan trabajar por cierto tiempo para pagar deudas, apenas terminan y dicen adiós, no soportan la presión, sobre todo cuando conocen que no tienen Seguro Social, es una situación muy pesada, por ello es obligado que autoridades investiguen" pide parte del personal.

Nos leemos mañana..