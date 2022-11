FUERA DE CONTRATO

Al arrancar el Buen Fin, el sector comercial tiene confianza en superarse las ventas del año pasado, incluso esta ocasión se rebasó la cifra de comercios a participar son más de 700 los que ofrecerán una serie de promociones y ofertas para reactivar la economía regional, dijo Arturo Valdez Pérez.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, señaló que las expectativas son buenas, se confía que el comportamiento en ventas tanto en efectivo o crédito sea por varios millones de pesos, de esa manera fortalecer este sector que fue el más afectado por la pandemia sanitaria.

Incluso apuntó que se ha visto a negocios que adelantaron el programa, desde el miércoles empezaron a promocionar, también consumidores que preguntan sobre los negocios que van a participar, hay quienes se preparan y compran los regalos de navidad y fin de año aprovechando las ofertas.

"No hay duda se alcanza a observar buen ambiente, el Buen fin arranca el viernes y será hasta el lunes, esta ocasión fueron cuatro días como siempre se manejo, se modificó el año pasado por el problema de la pandemia sanitaria, se alargó una semana para evitar aglomeraciones" indicó.

En este sentido, el vocero de la Sección 288 del Sindicato Democrático Minero, recomendó a trabajadores actuar con prudencia este fin de semana cuando se celebra el famoso Buen fin, y se presentan una serie de ofertas y promociones para atraer la atención del consumidor, aunque se ofrece a meses sin intereses la realidad es que deuda es deuda.

Teodoro Fuentes Amador, dijo que el comerciante utiliza una serie de acciones para atraer la atención del consumidor, pero es cuando se tiene que tomar en cuenta una serie de factores que pega en la economía familiar, cuando se endeudan sin que exista necesidad en el hogar.

Incluso hay quienes todavía siguen pagando lo que compraron a crédito o con tarjeta el año pasado, es un aspecto que deben de tomar en cuenta al momento de acudir de compras, recordar que por todo un año parte del salario se devora por las compras en el llamado fin de semana más caro del año.

"No quiero decir que no compren pero que lo hagan conscientes, incluso comprar lo que en realidad se necesite en el hogar no hay que dejarse levar por el consumismo, en estos tiempos se debe de actuar con prudencia, tomando en cuenta que se pronostican tiempos pesados para el próximo año" indicó.

Mientras que el vocero de la Sección 147 Carlos Garza Bernal, recomendó a trabajadores acudir a vacunarse contra la influenza estacional, al señalar que los bruscos cambios de temperatura obligan actuar con prudencia, muchas veces por lo incomodo de las chamarras las hacen a un lado.

"En el caso de la vacuna, dijo que en todos los hospitales y clínicas públicas se aplica el biológico, no es necesario hacer fila ni tampoco perder tiempo más que el necesario para la aplicación de la vacuna, por esa razón señaló que se requiere la respuesta de los trabajadores en esta jornada" apuntó.

Dijo que la aplicación de la vacuna contra la influenza estacional, en cierta forma es obligada, es la manera de reducir al máximo la posibilidad de enfermarse, las reacciones y síntomas son parecidos al Covid- 19 por lo tanto se levanta la alarma entre compañeros y familias.

"Mi recomendación es que se presenten, que acudan a los puestos de vacunación al mismo tiempo se cuiden, que se protejan, las noches y madrugadas son muy frescas, de no proteger su cuerpo corren se riesgo de sufrir enfermedades de las vías respiratorias" advirtió el directivo sindical.

