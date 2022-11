FUERA DE CONTRATO

Al arrancar el programa el Buen Fin, el vocero de la Sección 147 Carlos Garza Bernal, exhortó a trabajadores a ser prudentes en sus gastos, al recordar que los pronósticos económicos del 2023 no son nada favorables y en cierto momento pueden complicar la economía familiar.

Dijo que sobre todo en las compras hasta por un año, muchas veces se dejan llevar por el criterio de que es buen tiempo, pero es el momento de reflexionar, deuda no deja de ser deuda y con el paso de los meses se comprende que parte del salario lo destinan a cubrir esos pagos.

"Con eso no quiero decir que no compren, les pido que sean prudentes, ahora con el regreso a clase presencial los gastos crecieron, y como primero es la educación de los hijos, es cuando se tiene que valorar las cosas, evitar comprar cosas que no son necesarias para la familia" apuntó.

Garza Bernal insistió que en menos de un mes viene otra serie de gastos por la noche buena y navidad, son dos gastos que en cierto momento merman los ingresos, por ello reiteró su recomendación, actuar con prudencia, no dejarse llevar por el consumismo y siempre cuidar la economía familiar.

Por el lado de la 288, para trabajadores de Altos Hornos de México, el festivo revolucionario es el domingo 20 de noviembre en razón de que así se contempla en el Contrato Colectivo de Trabajo, los obreros que por necesidades de la empresa sean citados a trabajar tienen el compromiso de presentarse, dijo Teodoro Fuentes Amador.

El vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero, recordó que el obrero que no se acuda a trabajar, la inasistencia será calificada como falta y les afecta en su premio de asistencia por esa razón es importante que recuerden que no trabajar les pega en sus ingresos.

Lo anterior al recordar que se califica como inasistencia no justificada y a final del mes pierden el premio de asistencia, por esa razón los exhortó presentarse de manera normal, si son citados, de esa forma protegen si salario y el premio de asistencia no se les afecta para bien de sus familias.

Dijo que también hay trabajadores que se protegen con la prestación del llamado tiempo por tiempo, es decir se presentan a trabajar el día festivo, lo cambian por otro que tengan compromiso familiar, sobre todo al iniciar diciembre, también se organizan las llamadas posadas.

Del lado social, que mala onda del personal de la financiera Creditazo, con sus malas acciones tienen en cama a un pensionado a quien le hicieron una mala jugada, en cierta forma le robaron documentación personal al negarse a recibir un crédito con un pesado interés, en cierta forma impagable.

Con serias complicaciones en su salud se encuentra el pensionado Andrés Mona Soto, luego de que personal de la financiera Creditazo, bloqueo su correo electrónico por negarse aceptar el crédito que le ofrecían, en revancha se les afectaron datos personales que le impiden buscar otra opción.

La señora Celia Fonseca Moreno, esposa del afectado, se plantó afuera de la financiera localizada casi frente a la entrada de Urgencias del IMSS y denunció la ilegal acción del personal, que le bloqueó el número celular, además del correo, pese a sus intentos por recuperar sus documentos no es posible.

Relató que todo empezó cuando su esposo de buena voluntad se presentó al negocio de usura, fue en busca de un préstamo por 80 mil pesos, pero para recibir información le pidieron una serie de información personal, el pensionado de buena forma se les entregó pero hacen mal uso de ella.

Nos leemos mañana..