FUERA DE CONTRATO

Por El Eventual.

La postura del director de Comunicación Social de AHMSA Francisco Orduña Mangiola, es para poner a pensar, por un lado dice que desde hace tiempo hay platicas con inversionistas interesados en la empresa, en cierta forma es algo cotidiano, pero.. hay un pero que impide avanzar.

Es el temor de empresarios por invertir, en cierta forma no es existen garantías para proteger su dinero, incluso recuerda que grandes corporativos extranjeros que operan en el país salieron de la Bolsa, ante la incertidumbre, por la falta de confianza en el actual gobierno federal.

Y tiene razón, las cosas siguen de picada, y nadie puede decir lo contrario, es cuestión de ver las cosas como son sin apasionamientos, sin colores, simplemente lo que es la realidad lo que se vive en el país, y es que parece persecución oficial con todos los hombres de negocios.

Sobre los empresarios locales, los calificó de traidores y vividores por aquello de que siempre vivieron de la empresa y hoy que los necesita se hacen a un lado y empiezan a tirar con todo, no recuerdan que por años Altos Hornos de México los hizo fuertes, así de fácil la cosa.

En tema sindical, las puertas de la empresa se abrieron para miles de familias, esposas, madres, hijos y familiares de trabajadores que ayer en el marco de la celebración a la Virgen de Guadalupe, hubo oportunidad de ingresar al interior del emporio siderúrgico exactamente donde labora su familiar.

Carlos Garza Bernal, vocero de la Sección 147 dice que en la mayoría de los departamentos hubo celebraciones, sin distinguíos, empleados de confianza y sindicalizados se reunieron en un mismo tema, celebrar a la Virgen de Guadalupe y que mejor que hacerlo acompañados de sus familias.

Dice que estos eventos religiosos unen a la sociedad en general, incluso la celebración de ayer fue superior a otros años, eso fue porque por dos años consecutivos no se permitió las reuniones colectivas por el tema de la pandemia, la gente esperaba que de nueva cuenta se reanudaran.

"Siempre es bueno unos momentos para estar unidos en un misma entorno, en este caso pedir a la Virgen su intercesión para que AHMSA salga del bache donde se encuentra, que ilumine a los administradores y tomen la mejor decisión que permita a la empresa recuperar su actividad" señaló.

Por el lado social, una falla en el sistema de información del Repuve, mantiene detenida la legalización de miles de unidades chuecas que aparecen con reporte de robo, pero solo en la página del Repuve, ni en la fiscalía ni en aduana se tiene ese reporte, por ello dice que es necesario corregir ese asunto.

Lo anterior en razón de que no se puede legalizar al aparecer con reporte de robo en los Estados Unidos y a pesar de que intenta se acabe esa traba, no hay resultados, situación que afecta a propietarios que quieren legalizar su unidad pero no tienen condiciones por ese candado.

"En repetidas yo he intentado tocar el asunto pero la respuesta del Repuve a nivel nacional es que sigan intentando, que hay días no aparece el reporte, pero tampoco es bueno estar días y días en espera, lo correcto es que se termine ese problema de raíz, directamente del banco de datos" apuntó.

Señala que el plazo para regularizar esta pronto a concluir si no hay extensión del tiempo el 31 de diciembre concluye pero tampoco se descarta que el Presidente autorice otro, o bien ampliar el actual, eso obliga a estar preparados, a terminar con esos obstáculos que afectan a miles de propietarios de unidades extranjeras, señala.

Nos leemos mañana..