FUERA DE CONTRATO

Por primera ocasión en los 15 años de celebrar el sorteo anual del comercio, se manejó un cambio en la fecha, será hasta el seis de enero, pero también se pide a los consumidores con boletos que los depositen cuando mucho hasta el 31 de este mes de lo contrario después de esa fecha no se podrá.

Arturo Valdez Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dijo que la modificación fue por instrucción del interventor de la Secretaría de Gobernación, en el sorteo anterior a unos minutos de iniciar el evento llegaban personas con boleto en mano e intentaban participar.

"Eso lo vio el interventor y a punto estuvo de suspender el sorteo, fue tolerante por ser la primera ocasión, pero aclaró que en el próximo sorteo un descuido de ese tipo y cancela el sorteo, por eso es importante que todos los que tengan boletos los depositen en las ánforas último día el último día del año" apuntó.

Señaló que después de esa fecha no será posible, por ello reiteró la invitación a depositar los boletos no esperar para inicio de año, no se aceptará como ocurrió el año pasado llegó una señora con un talón de boletos pedía que la dejaran, pero por instrucciones de gobernación no fue posible, recordó.

Del lado sindical, este año volvió a programarse el Juguetón que año con año se celebra, con la excepción de los dos últimos años cuando la pandemia sanitaria impedía reuniones colectivas, entonces ahora esperan que tanto integrantes del comité de la 147 como trabajadores participen.

Carlos Garza Bernal, vocero de la Sección 147 dijo que el centro de acopio para entregar los regalos será el recinto sindical, en ese lugar todas las personas que respondan y donen un juguete podrán presentarse y en horario de oficina dejar el regalo, que después se entregará a niños de diversas colonias.

La entrega de los presentes será el seis de enero para que infantes de colonias de la periferia que sus padres no tienen para comprarles un juguete lo reciban y disfruten, por ello la invitación a todos a que se sumen, que respondan y hagan feliz a niños de bajos recursos económicos.

"Queremos que sean miles de regalos, juguetes y ropa para niños, mientras más repuesta haya de los compañeros y sociedad en general, más serán los niños beneficiados, nada cuesta sacar una sonrisa de felicidad a un infante, esperamos repuesta a nuestra invitación" apuntó el vocero.

Del lado de la 288 fue un incidente en planta de fuerza cinco fue la causa por la cual el lunes por la mañana se suspendiera el flujo eléctrico en la mayoría de los departamentos de la planta dos de Altos Hornos de México, aclaró el vocero de la organización sindical Teodoro Fuentes Amador.

Explicó que de acuerdo a información fue una línea de 13,800 de alta tensión la que tronó, de inmediato personal especializado se dio a la tarea de reparar el desperfecto, pero la empresa estuvo a oscuras por cerca de tres horas, en ese lapso de tiempo se paralizó toda actividad.

"Hubo diversos comentarios, la mayoría apuntaba que Comisión Federal de Electricidad volvió a suspender el servicio pero más tarde se aclararon las cosas, aunque de cualquier manera hay departamentos paralizados por falta de materia prima, y no reinician operaciones" apuntó.

Pese a ello mantuvo su confianza en que en los próximos días se reactiven operaciones de acuerdo a lo que se tiene programado, dentro del plan de producción para el próximo año, algo que no solo los trabajadores, la sociedad en general espera que así sea y con ello recuperar la tranquilidad.

Nos leemos mañana..