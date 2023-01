FUERA DE CONTRATO

Y siguen los comentarios sobre Altos Hornos de México, se conoció que personal de la delegación Coahuila, ingresó a la siderúrgica Uno a embargar bienes que garanticen el pago de cuotas pendientes, la noticia circuló a mil por hora entre trabajadores y la población en general.

También se filtró un audio de un canal nacional en donde el reportero aseguró que Grupo Villacero compró AHMSA, incluso que tiene varios planes entre otros recortar personal y lo más pesado trasladar el corporativo a Monterrey, eso representa la inminente salida de cientos de empleados de confianza.

Ante este mundo de comentarios, platicando con el licenciado Francisco Orduña Mangiola, director de Comunicación Social, reiteró que aún no hay nada, que todos son comentarios, que siguen negociando como se ha hecho desde el año pasado, pero nada en concreto hasta el mediodía de ayer.

No hay duda que este ambiente pega en el ánimo de los trabajadores, también el escenario es aprovechado por contrarios a la empresa que dicen era lo mejor, otros en cierta forma se burlan, pero no toman en cuenta a la gran empresa en donde han trabajado los últimos 35 años de su vida, así la cosa.

Del lado sindical, la Sección 147 lanzó un llamado a trabajadores para que no se dejen llevar por comentarios en el sentido de que los que no quieran presentarse a laborar que se apunten, esa instrucción es exclusiva para obreros que no tienen el servicio de transporte suspendido por Sesa, reiteró Carlos Garza Bernal.

El vocero de la organización sindical, dijo lo anterior al destacar la importancia de que la base trabajadora tenga información oficial, si los sindicalizados no están en la lista de los que tienen el servicio de transporte el compromiso es presentarse a la empresa para evitar problemas laborales.

"Hubo mucho ruido de un audio, pero la realidad es que esa medida es únicamente para los que utilizan el transporte, los compañeros de Nadadores, San Buena, Ocho de Enero, Frontera, Estancias y Castaños, la recomendación es que no se equivoquen, no hagan caso a comentarios de ese tipo " apuntó.

Al dirigente sindical se le cuestionó sobre una serie de comentarios en el sentido de que la convocatoria de no presentarse a trabajar era en forma general, pero aclaró que hubo error por ello lo correcto es aclarar las cosas, evitar que pierdan el salario de ese día y el premio de asistencia.

Y por el rumbo de la 288, Altos Hornos de México, autorizó el Retiro Voluntario a un grupo de 41 trabajadores que desde ayer dejaron de pertenecer a la plantilla laboral de la planta Dos, ellos van a dar curso a su solicitud de pensión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, dijo el vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Teodoro Fuentes Amador, dijo que la mañana del miércoles, el grupo de trabajadores se presentó al recinto sindical, a donde fueron citados para empezar los primeros trámites, después trasladarse a la empresa a firmar su baja y firmar el convenio de pago, de acuerdo al proceso que se sigue.

Destacó que esos trabajadores son de 60 o más años de edad, otros que tienen problemas crónicos de salud, en ambos casos ya tienen asegurada su pensión de acuerdo a la Ley del IMSS por ello buscaban su retiro, para empezar a disfrutar su pensión a lado de sus seres queridos, enfatizó.

Sobre si hay más trabajadores en ese rango de edad y enfermos, señaló que aunque no se tiene una estadística real, se calcula que en el interior de la planta dos todavía hay entre 50 a 100 trabajadores que esperan se les autorice su retiro voluntario, pero aún hay nada en firme, por ello tendrán que esperar.

Nos leemos mañana..