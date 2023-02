FUERA DE CONTRATO

De nueva cuenta trabajadores de las dos plantas de Altos Hornos de México salieron a la calle a protestar por el no pago del premio de asistencia, lo que resta del ahorro y otros puntos más, la reunión fue en el Ave Fénix y aunque si hubo concurrencia son más los que esperan en calma.

Hay dos cosas importantes, una cuando nadie aprobó desconocer a los líderes sindicales, se escuchó decir que ellos fueron por información del premio de asistencia y el pago del ahorro, el resto es decir la aportación empresarial y no se dejaron llevar por esa mala propuesta que hicieron.

Otro aspecto es cuando intentaron ingresar a la fuerza a las oficinas generales, el guardia los detuvo en la puerta, la verdad temeraria esa posición, se alcana a observar que este asunto se convirtió en político y se quiere ver de otra manera, ojala y siga la cordura para evitar problemas.

Dicen que la lucha seguirá por tiempo indefinido incluso que piden huelga, gran error, entonces si la empresa no estaría obligada a pagar el salario, además sería un movimiento fuera de la ley, así no estalla una huelga, en este caso tienen mucho que perder y nada que ganar, cuestión de analizar y valorar las cosas.

Eso ocurre en medio del mar de información sobre la situación de AHMSA, que ya está todo listo, pero falta que Canacero designe al síndico para que pueda cristalizar ese punto, mientras tanto nada se puede hacer, el proceso de quiebra es claro y hay que apegarse a lo que indica.

Incluso ayer por la mañana se conoció que la página de proveedores ya volvió a operar, tiene la información total de los proveedores, que la ausencia del final de semana fue por dar mantenimiento a la página, pero otros dicen que no, que son acciones propias del proceso legal.

Total que sigue la guerra de información pero no conduce a nada serio, por el contrario solo causa temor entre la población sobre todo cuando se conoce del supuesto proyecto de recortar personal, tanto sindicalizado como de confianza, sobre todo los llamados eventuales.

Pero se insiste son comentarios que alguien se le ocurre, no toman en cuenta que no se puede tomar una sola decisión ante la falta del sindico, Canacero no hay dicho nada al respecto y todo apunta que hoy martes vence el plazo, si no acepta entonces designar otra cámara.

A nivel oficial, luego de semanas de no acudir a trabajar, buen número de obreros de la planta dos de Altos Hornos de México, empezaron a regresar de esa manera aumenta la presencia en el interior de la planta dos y con ello mantener en buen estado el equipo, señaló el Secretario General de la Sección 288 del Sindicato Democrático minero.

Francisco Rios Treviño, dijo que la respuesta obrera permitirá estar preparados al momento que se anuncie el reinicio de operaciones, el equipo estará listo para que cuando empiece la producción, no haya demoras por fallas, por ello la importancia de que regresen a su departamento.

"Tengo información en el sentido de que si hay respuesta de compañeros que regresaron al interior de la planta Dos, a ellos se les asignarán tareas en especifico, hay que recordar que en cualquier momento se puede informar el reinicio de las operaciones, por ello tenemos que estar preparados" señaló.

Por ello lanzó un llamado a la unidad, a permanecer atentos es lo que se necesita en estos tiempos, no hay una solo trabajador que no quiera ver la recuperación de la empresa, se necesita permanecer tranquilos y enviar buenos y positivos mensajes en estos tiempos que la empresa requiere recuperar sus clientes.

