FUERA DE CONTRATO

De acuerdo con la postura de Leija, cuando dice que el amalado proceso que hicieron los Napistas en donde supuestamente los desconocen, es ilegal, no procede, es ir contra la ley, pero desgraciadamente se dejan influenciar con falsos argumentos, es todo un proceso legal que se debe seguir.

Incluso remarca que en el caso de los obreros de Nadadores, San Buena, Ocho de Enero, Frontera y Castaños se les hace difícil desplazarse a su fuente de trabajo, no hay autobuses además sería un costo muy fuerte, por ello señala la importancia de que todo se arregle y se reanude el servicio.

"Sobre el supuesto desconocimiento, la verdad que están fuera de lo legal, eso d llevar u notario a modo no procede, además no todos los que supuestamente votaron son obreros, hay ex trabajadores y otros que nada tienen que ver con el asunto sindical, entonces no es legal" recalcó.

Reitera su interés porque se arregle pronto la situación de la empresa y volver a la tranquilidad total, para ello insistió en su llamado de mantener la unidad, no permitir que intereses ajenos a la empresa y sindicato se involucren pues eso afecta la negociación que se lleva.

Por otro lado en este mismo tema el Látigo Rios dice que es lastima ajena la postura de los Napistas que tratan de aprovechar cualquier momento para tratar de sacar ventaja como lo hicieron en octubre del 2019 cuando con violencia intentaron tomar el recinto sindical pero los echaron en corrida.

En aquella ocasión también llevaron un Notario Público, el acta que levantó se invalidó, por ello esta ocasión volverá a ocurrir lo mismo no es la forma como se desconoce un sindicato, tampoco el procedimiento, ellos lo saben pero de todo quieren sacar ventaja y mentir a los obreros.

"Dan pena ajena, la verdad ellos conocen las formas, que lástima que sigan engañando a los trabajadores y sociedad en general, en estos tiempos lo que se necesita es tranquilidad, unidad no situaciones de ese tipo, estamos trabajando en el pago del premio de puntualidad y asistencia" reiteró.

Incluso destacó que obreros se acercaron al recinto sindical para acusar a los napistas de que fueron engañados, ellos fueron para ver el asunto del premio de asistencia pero se desvirtuó, lo que sigue es mantener la unidad total y esperar el anuncio de la reactivación de la empresa.

Y enseguida voy hacer un paréntesis para ponerme de luto, se conoció la muerte de mi compañero y amigo Armando Silvestre Rodríguez Boone, mejor conocido como el Mazapán, oriundo de San Buenaventura, tierra que vio nacer a unos de los mejores comunicólogos en el área deportiva.

Por casi 40 años fue mi amigo, viene a mi mente aquellos años de los 90.s cuando convivimos con el lolo, una desaparecida cantina en ese pueblo, experiencias de vida periodística que me ayudó en mis inicios en estos medios, siempre con la camiseta bien puesta.

El mazapán, me acompañó o acompañe en tres ocasiones a recibir la presa por trayectoria que nos entregó los ex gobernadores Humberto y Rubén Moreria, el último hace cuatro años de manos del gobernador Miguel Angel Riquelme Solís, el próximo año sería otro y lo será pero no estará presente.

Por todo lo vivido, lo aprendido y por las largas charlas que sostuvimos por casi 40 años estoy de luto, estoy de luto porque se fue un gran hombre, una gran persona a quien voy a admirar y recordar lo que resta de mi vida, Mazapán, dichoso usted, una de sus frases que tendré presente. Mazapán gracias por todo y por tanto Dios te tenga en su gloria.

Nos leemos mañana..