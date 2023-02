FUERA DE CONTRATO

Y no hubo respuesta a la convocatoria de participar en movimiento, la raza de AHMSA conforme al recibir el pago por premio de asistencia y por otro lado ya dejaron en claro que no quieren ser participes de movimientos estériles , que si un día los utilizaron ya no más y así se vio ayer por la tarde.

Otro punto es el verbo de siempre, si los obreros van es porque están hartos y los aprovechan si no van es porque fueron amenazados, cambiaron turnos y miles de mentiras mas, la gente ya se cansó de esos discursos ya viejos y que reflejan la desesperación a la falta de respuesta obrera.

Lo bueno que no hubo movimiento porque por el lado de enfrente estaban preparados, que afortunada la vida de evitar movimientos orquestados a miles de kilómetros de distancia, en donde no hay necesidades solo abundancia en todos los sentidos, en hora buena por la raza de AHMSA

Por cierto que ayer toda la plana mayor se reunió de manera virtual con el licenciado Alonso Ancira Elizondo, en reunión virtual que arrancó a eso de las tres de la tarde, que eso fue para aclarar una serie de aspectos pero sobre todo dejar en claro lo que viene para la empresa, al pendiente,

En otro tema, juntos empresa y sindicato revisarán la situación de trabajadores que por omisión no se les cubrió el premio de puntualidad y asistencia, para destrabar el caso y aclarar las cosas a los involucrados, dijo el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero Carlos Garza Bernal.

El directivo sindical, recordó que la mañana del jueves arribaron al recinto sindical trabajadores a quienes no se les aplicó el premio de asistencia, otros por cambio de descanso entre semana situación que piden conocer las causas para estar protegidos en sus derechos.

"No sabemos las causas por las cuales hubo omisión, pero ya estamos apuntando todos los casos para tratar esos puntos con directivos de la empresa a final se va a informar a los compañeros afectados las causas y ver cuando se les va a entregar la prestación que reclaman" indicó.

Al directivo sindical se le cuestionó en torno al malestar que presenta un grupo de obreros que se quejaron por no haber sido incluido en el pago del premio de asistencia, otros por cambio de descanso semanal, situación que los orilló a tomar la decisión de llegar a su dirigencia sindical.

Y para aclarar las cosas, el corte de energía eléctrica al edificio de la Sección 288 fue por omisión, no llegó el recibo por lo tanto no se tenía información de la cantidad a pagar, el miso miércoles se pagó el consumo y Comisión Federal de Electricidad se comprometió a reconectar el servicio el jueves antes del mediodía.

Teodoro Fuentes Amador, vocero de la organización sindical, dijo que el tesorero presentó problemas familiares, la muerte de su padre, mientras la contadora otras actividades extraordinarias aunado a que el recibo no llegó como se acostumbra cada mes, y eso provocó el no pago.

Descartó por completo que por falta de dinero no se haya cubierto el pago, ya se aclaró la cosa incluso pese a la falta de energía eléctrica nunca se dejó de atender a trabajadores de manera manual se tomaban datos del asunto que traía y después se hacían las gestiones pero en ningún momento se desatendió a los trabajadores.

"Creo que es la primera ocasión que el recinto sindical queda a oscuras, eso es por el corte de energía, pero es bueno aclarar no fue por causas de no contar con dinero para pagar una serie de factores que influyeron, uno de ellos que el recibo no llegó a tiempo y no hubo manera de pagar" indicó.

Nos leemos mañana..