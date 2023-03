FUERA DE CONTRATO

Sigue complicado el asunto por el tema del adeudo de AHMSA con Comisión Federal de Electricidad, en dos recibos suman 178 nillones091, 070 pesos, que corresponde a los meses de febrero y marzo, incluso por el primero la empresa tiene suspendido el servicio eléctrico.

De acuerdo a facturación que maneja CFE el primer adeudo es por 95 millones, 340 mil 244 pesos que debería cubrirse a más tardar el 12 de febrero pero como se cumplió la semana pasada se cortó el suministro dejando a oscuras las dos plantas de AHMSA y el resto de la filiales.

Mientras que el segundo recibo es por 82 millones 751 mil 726 pesos para el total que dijimos arriba, muy complicado porque se siguen acumulando adeudos y todavía no llegan los recursos que se necesitan para cubrir los pagos y estar en condiciones de la reanudación del servicio.

No se descarta que dentro de la inyección de recursos una partida este destinada para ese rubro, porque se dice que primero van arrancar con el horno eléctrico que es gran consumidor de energía, pero eso se conocerá según se dijo a inicios de la próxima semana, esperamos.

Por otro lado el vocero del CEN del Sindicato Democrático Minero Gerardo Flores Escobedo, fue claro cuando dijo que a la dirigencia sindical no se le ha notificado nada sobre la inversión para AHMSA, por ello se abstuvo de hacer declaraciones al señalar que es mejor esperar.

"No tiene caso opinar, otras ocasiones hemos dicho cierta información pero ha final no se cumple, los compañeros piensan que es juego de nosotros, pero no es así por ello lo mejor es esperar a que esto se aclare, se haga más oficiales y nos digan la realidad ya sin juego de palabras" apuntó.

Dijo que mientras los trabajadores de las dos plantas siguen regresando a su hogar, acuden checan tarjeta y para atrás, eso en lo que corresponde a los del turno de tercera, mientras los de segunda apenas empieza a caer el día y también los regresan lo anterior como medida de seguridad.

Señala que esa decisión se tomó ante el corte de energía, hay mucha oscuridad por lo tanto lo mejor es regresar a la base trabajadora a sus casas, llegan se anotan con guardias y se retiran, los de segunda a las nueve de la noche salen, esa medida seguirá hasta en tanto no se tengan garantías.

Mientras por la 288 hay molestia en contra de la policía municipal que en cinco minutos llegó a una tienda de conveniencia por el reporte de u supuesto robo, pero el afectado ya aclaró las cosas, incluso mostró el ticket de compra donde pago los dos cartones de cerveza y le inventaron el delito.

Por ello prepara su denuncia contra quien o quienes resulten responsables, en este caso el administrador y la cajera, dice que dañaron su imagen, su reputación, de su familia al exhibirlo como delincuente por esa razón se asesora para proceder y limpiar su imagen ante la sociedad

Juan Carlos Hernández Vázquez, es el obrero de AHMSA dos afectado y un punto que se debe tomar en cuenta es el apoyo mostrado en redes sociales por sus compañeros, incluso hay propuestas de apoyarlo de manera económica mientras autoridades se encargan de resolver el asunto.

De que habrá denuncia de eso no hay duda, en realidad fue mucho el daño moral y económico que le causaron, pero lo más cuestionable es la llegada de la policía en menos de cinco minutos, cuando siempre llegan dos horas después del reporte, otro punto que se debe atender.

Nos leemos mañana..