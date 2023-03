FUERA DE CONTRATO

Todo indica que no hay información sobre los 50 millones de dólares que llegaría hoy b15 para empezar la recuperación de Altos Hornos de México, eso puede pegar en no pagar salarios a empleados de confianza, mientras que los sindicalizados esperan que jueves o viernes les llegue el salario.

En este sentido, obreros estaban inquietos porque no les llegó la boleta de raya, pero alguien dijo que eso ocurre cada mes, cuando se paga el premio de puntualidad y asistencia, que esa fue la razón por la cual no se les entregó en el transcurso de la mañana, pero esperaban que en el resto del día.

Y eso ocurre en medio de la incertidumbre si llegaron los 50 millones de dólares o todavía no haya nada en concreto, lo cierto que el tiempo pasa y el equipo se deteriora por completo será más la inversión que se necesite para volver a operar, las dos plantas se encuentran en las mismas condiciones.

Mientras la inquietud entre los obreros aumenta, sobre todo cuando alcanzan a observar que los días transcurren y no haya nada en claro, todo el equipo dañado por completo incluso los directores de departamentos de producción ni sus luces, nadie hace acto de presencia y eso inquieta.

Por el lado de la 288 la inquietud entre cerca de 300 trabajadores de la planta Coquizadora es fuerte, y se preguntan que va a pasar porque ya no va a funcionar, entonces surge la pregunta donde van a quedar ellos, serán reubicados a otros departamentos hasta en tanto no se aclaren las cosas.

Y tienen razón cuando recuerdan que en la planta dos hay trabajadores de la planta Uno reubicados por lo tanto sienten que a esas áreas pueden ser asignados y regresar a la Uno los que están reubicados, son comentarios que circulan entre los propios trabajadores de ese departamento.

También los de otras áreas se hacen la misma pregunta, que sigue porque se va a necesitar millones de dólares para reparar todos los departamentos que siguen paralizados, incluso sin energía eléctrica lo que habla por si solo del fuerte problema que se presenta en las dos plantas.

Lo cierto es que se necesita informar si hay o no planes, que se contempla hacer para levantar la actividad y cuanto tiempo más seguirán en las condiciones actuales, son aspectos que tienen inquietos a la base trabajadora que sigue con su interés de conservar el empleo.

Del lado social, faltan muy pocos días para que termine el Decreto Presidencial para legalizar unidades chuecas, pero como se encuentra la situación no hay lana para cubrir los pagos, eso impide que aumente la cifra de unidades que debe legalizarse todos los días, no hay lana.

El problema principal no son los trabajadores de AHMSA que tienen pocos carros americanos, son los que trabajan en las compañías al servicio de la empresa siderúrgica, cientos si no es que miles perdieron el empleo, los dieron de baja otros están a punto por ello prefieren esperar.

Y es que cuando reciben su liquidación hacen el guardadito porque no saben cuando volverán a ser contratados, es decir fecha para encontrar otro trabajo, porque ven que el gigante de acero sigue dormido por lo tanto no hay esperanzas por ello no gastan ahorran para los tiempos malos.

La dirigente de la UCDAC Elsa Guadalupe de Hoyos García, lamenta que eso ocurra pero reconoce que la gente no quiere gastar, los que recibieron su indemnización lo guardan y los que aún tienen trabajo compran lo necesario porque todos piensan que pueden perder el trabajo en cualquier momento.

Nos leemos mañana..