FUERA DE CONTRATO

En Hércules pasó lo que tenía que pasar, a los obreros de Mina subterránea que se encuentran en paro no se les cubrió el salario semanal, eso ante la negativa de regresar a su área de trabajo, siguen con el argumento de que se les entregue la aportación patronal del ahorro.

Pero también por no permitir que trabajadores interesados en bajar lo hagan, incluso no permiten que trabajadores de confianza hagan sus actividades, eso les costó el salario y hay razón estaban acostumbrados a que todo se les deba, ahora que no hay condiciones financieras las cosas cambiaron por completo.

Falta cordura, se dejan llevar por falsos personajes que en realidad no tienen necesidad económica ahora las familias de esos trabajadores viven de la caridad, se organizó una colecta de víveres para entregarse pero también es cierto la gente se cansa y pronto dejarán de apoyar.

Eso debe tomarse como lección de vida, atentar contra la fuente de trabajo no se justifica, no es moral morder la mano de quien te da de comer, de brinda todos los servicios, aún y todo eso no alcanzan a valorar, lamentable pero en cierta forma justificable la reacción de la empresa, en fin.

Por otro lado, para trabajadores de Altos Hornos de México el festivo será el martes 21 de marzo, así se contempla en el Contrato Colectivo de Trabajo, por ello los trabajadores que sean citados a laborar tienen el compromiso de asistir de esa manera no perder el premio de asistencia, dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, recordó que aunque para la mayoría de los trabajadores mexicanos, el asueto laboral será el lunes 20 para los de AHMSA no es así, se tiene que tomar en cuenta el contenido del contrato evitar problemas.

Otro festivo exclusivo para los trabajadores de esa empresa es el último día de marzo por conmemorar mártires de Guanajuato, en ambos casos, si por necesidades de la empresa son citados a laborar tienen que hacerlo, de lo contrario pierden el premio de asistencia mensual, enfatizó.

Recordó que por las condiciones de la empresa es posible que se cite a pocos obreros, pero como quiera es necesario que tomen en cuenta que no hay cambios en el festivo laboral, no se ha modificado el Contrato Colectivo de Trabajo, se mantienen las mismas fechas de hace años, apuntó.

Por la 288, en la planta dos de Altos Hornos de México no hay señal de vida, todo sigue igual, la única forma de reactivarse es con la inyección de recursos ofrecida pero hasta ayer no se indicios en ese sentido, mientras el malestar de los obreros aumenta, reconoció el vocero de la Sección 288 del Sindicato Democrático Minero.

Teodoro Fuentes Amador, dijo que la desesperación de los trabajadores es por la caída en sus ingresos, se suspendieron tiempos extra, no hay pago por diferencia de turno y el bono de producción se cayó por completo, al no estar produciendo no hay manera de que les paguen esa prestación.

"Es real que en esas condiciones hay desesperación entre los compañeros, que todos los días se hacen la misma pregunta cuando se recupera la producción, cuando será posible recuperar los ingresos que se perdieron incluso se muestran optimistas al conocer sobre la inyección de 50 millones de dólares" apuntó.

Dijo que tiene información en el sentido que de todo el equipo de la planta dos, solo se siguen calentando las estufas del Alto Horno Cinco, el resto se encuentra por completo paralizado, en esas condiciones crece la desesperación por los bajos ingresos que siguen percibiendo, apuntó.

