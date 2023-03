FUERA DE CONTRATO

El anuncio de la junta de Consejo de Accionistas de Altos Hornos de México, levantó diversos comentarios entre empresarios y directivos sindicales, todos coinciden que ojalá y ahora si sea para reactivar la empresa y empezar a producir, el equipo en general se encuentra deteriorado por completo.

Y como dijo Eugenio Williamson Iribarren, presidente de la CMIC se van a necesitar más de 50 millones de dólares, esa cantidad muy apenas será para cubrir pagos a proveedores y seguir con cubrir la nómina de sindicalizados y personal de confianza a estos últimos no se les ha pagado.

Se entiende y se comprende esa posición, no hay dinero, se requiere la inyección de recursos de eso no hay la menor duda, por eso la atención estará puesta en la junta a celebrarse el 28 de marzo, sería el arranque que todos esperan, aunque falta conocer que más sigue.

Por lo pronto lo que se tiene que hacer es mantener la calma, no son tiempos para empezar a manejar movimientos, los trabajadores son los más interesados en que se regrese a producir, es la manera para recuperar los ingresos que se desplomaron, por esa razón calma y nos amanece.

También hubo reacciones en otro sentido, se sigue alimentando el comentario de que habrá un fuerte reajuste de sindicalizados y personal de confianza, incluso que esa es la razón por la cual solo van a trabajar uo o dos días a la semana, mientras que sindicalizados siguen molestos.

Estos últimos argumentan que realizan trabajos de mantenimiento es decir de categoría pero les pagan como misceláneos, y prefieren no presentarse, además no hay más ingresos, en cierto modo sigue critica la situación y como dicen cada día se reduce la presencia de trabajadores en el interior de la empresa.

Sobre el tema del recorte de personal se dice que al menos entre sindicalizados si hay temor, pero al mismo tiempo recuerdan que en los últimos años han salido cerca de 500 y esas plazas no se han cubierto por lo tanto como que no se justifica pero el plan de negocios es otra cosa, esperemos ver que ocurre.

Pero de que vendrán movimientos de eso no hay duda, se acabó la empresa que generaba empleos para beneficiar a la población, lo mismo que programas de apoyo comunitario y social, de esos no habrá, es cuando la sociedad va a recordar esos años de bonanza, así viene la cosa.

Por otro lado, en Hércules sigue el centro de acopio para los obreros del minado subterráneo que ven la tempestad y no se hincan, siguen con el argumento de que les entreguen el ahorro que corresponde a la parte empresarial, eso provocó que se queden sin salario.

Claro que se dividen los comentarios hay quienes dicen que es buena la postura patronal, otros que no, que no se les puede afectar de esa manera, pero también es cierto en repetidas ocasiones los han invitado a que reflexionen, pero alguien mece la cuna para que no acepten esa propuesta.

A final quien resulta afectada es la familia, en cierta forma vivir de la caridad, pero eso será por un tiempo, lo interesante es conocer las condiciones en que se encuentra la mina, si podrá volver a trabajarse o ya no, es cuando se puede aumentar el no pago, es el riesgo que corren.

Nadie cede ni la empresa ni los trabajadores, todo se mantiene igual, se habla de que la próxima semana podría encontrarse respuesta, que dejen ingresar al personal de confianza a constatar las condiciones que existen el interior del minado, eso ya sería una posición más prudente a esperar la reacción y respuesta.

Nos leemos mañana..