FUERA DE CONTRATO

Las platicas y negociación del Contrato Colectivo de Trabajo entre la Sección 147 y directivos de la planta Uno de Altos Hornos de México, siguen suspendidas, la prorroga se mantiene por tiempo indefinido, aclaró el Secretario General de la organización sindical Fidencio de León Montalvo.

"Aún no sabemos cuándo vamos a reiniciar el diálogo, la ley contempla esa figura de prorrogar hasta que existan condiciones entre ambas partes, en este caso la situación en que se encuentra la empresa impide negociar, es obligado esperar el tiempo que sea necesario" enfatizó.

Cuestionado en torno al estado que guardan las platicas, recordó que las partes se pusieron de acuerdo a efecto de prorrogar el emplazamiento a huelga que venció el pasado cinco de marzo, pero la asamblea sigue abierta para el momento que sea necesario reanudar se tendrá que convocar.

Indicó que hasta la fecha no hay reactivación de la planta Uno de Altos Hornos, salvo la actividad en la plana coquizadora que se sigue calentado, el resto de los departamentos se encuentran paralizados por completo, esa es la razón por la cual se difirió la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo.

Por la 288, el Secretario General Francisco Rios Treviño, se mostró confiado que el 28 de marzo cuando se celebre la primera asamblea de consejo de AHMSA se tomen buenas decisiones que garanticen la estabilidad de la acerera, principalmente la reactivación de actividades.

Señaló que es la manera de que trabajadores recuperen parte de sus ingresos que cayeron por la inactividad de la empresa, pero además para fortalecer la economía regional que se encuentra caída ante la falta de circulante que representaba los pagos que hacía la siderúrgica.

"Tenemos fe y confianza en que esto se mejore, que haya buenas noticias para los trabajadores, que se recupere la estabilidad y tranquilidad entre todos los que de una u otra forma dependemos de las actividades de AHMSA, es lo que todos queremos que vuelvan los buenos tiempos" apuntó.

Indicó que en ocasiones los trabajadores se molestan cuando dicen que ya es tiempo de que regrese la producción, pero es cuestión de la empresa, por esa razón el 28 de marzo es crucial en la vida de prácticamente toda la sociedad que sigue de cerca todas las noticias que rodean AHMSA.

En otro tema, se conoció que el pasado lunes un grupo de expertos gringos arribaron a Monclova, y llegaron a la planta dos y se dirigieron a la planta Coquizadora para revisar las condiciones que registran y en realidad se dieron cuenta que es poco probable vuelva a funcionar.

Batallaron para abrir las puertas de los hornos, otros se desprendieron, pero como dice el dicho no hay peor lucha que aquella que no se hace, en este caso buscaban información y es buen indicativo, quiere decir que empiezan a investigar que equipo puede volver a funcionar y cual no.

La verdad eso entra dentro del plan de negocios, los inversionistas, quieren empezar aunque sea de ceros pero volver a operar la siderúrgica, incluso hay que recordar que existe el proyecto de construir otra planta coquizadora y de acuerdo a conocedores en cuando mucho cinco meses estaría en operación.

Mientras se hacen fuerte con la coquizadora Uno y el Horno Eléctrico, al menos son comentarios de la raza que conoce de todo ese proceso, pero si es bueno aclarar la presencia de los ingenieros gringos, aunque se desconoce que firma los envío, eso se podrá conocer con el paso de los días.

Nos leemos mañana..