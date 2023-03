FUERA DE CONTRATO

Sigue la inquietud sobre el futuro de Altos Hornos de México, situación que en cierta forma la sociedad ya se acostumbró, incluso ya pocos se acuerdan que las plantas siderúrgicas se encuentran a oscuras, como que se empieza a entender que con preocuparse nada se gana, absolutamente nada.

En este sentido el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Arturo Valdez Pérez, dice que comerciantes de refaccionarias para motores a diesel, empezaron a explorar otros mercados, es decir migrar de la región mientras se llega el día que se reactive la movilidad de transporte.

Son negocios que vendían refacciones a unidades que daban servicio a AHMSA pero como se suspendió esa actividad entonces ahora no hay venta, lo mismo ocurre con vulcanizadoras al servicio de tracto camiones, cero actividad, cero fletes y eso les afecta al cien por ciento.

"No hay quien no ruegue porque esto se levante, porque regrese la actividad en AHMSA, un 50 por ciento de la economía gira alrededor de la siderúrgica, son millones de pesos que dejaron de circular, es urgente se recuperen para ya no seguir lastimando la economía en general" apuntó el directivo empresarial.

En cuanto al tema de Hércules, es buena la actitud de la comunidad que respondió al llamado de donar víveres, pero por otro lado es malo, en cierta forma fomentan y aplauden el movimiento que se tiene en ese mineral por cierto ilegal, ellos son los que no quieren entrar a trabajar.

Y como les llegan alimentos pues tan fácil que es seguir en paro, sin tomar en cuenta el daño que se hace a la Mina, y a su fuente de trabajo, lo más lamentable que siguen cerrados no es causando problemas como se exigen sus derechos, es apegados a la ley la manera de actuar.

Por esa razón es lamentable que el noble programa de apoyar con víveres se utilice para fomentar las ilegales protestas, cuando no se les pagaba salario si se justificaba, claro que si, pero ahora ven la tempestad y no se hincan, por aquello de que la empresa no puede pagar el ahorro.

Los que no conocen, es bueno aclarar que las familias, no pagan energía eléctrica, tampoco agua potable, ni renta, todo lo aporta la empresa entonces como que es el momento en demostrarse la unidad, ser recíprocos incluso quien no se encuentre a gusto que salga del mineral, así de fácil.

Por la 288, labores y diversas maniobras en planta Coquizadora dos, obligaron a la instalación de medidas de seguridad, se delimito el acceso y se colocaron cintas a manera de precaución a fin de evitar accidentes por esos trabajos, aclaró el vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Teodoro Fuentes Amador, dijo que es importante aclarar las cosas, lo anterior ante versiones que empezaron a circular en el sentido de que se estaba desmantelando la planta Coquizadora, versiones que alarmaron a trabajadores, pero la realidad es otra, muy diferente a los comentarios.

"Se están abriendo los hornos, retirando motores para ver las condiciones en que se encuentran y si se pueden utilizar en otros departamentos se va a hacer, el problema es que son trabajos de altura y no se puede descartar un accidente, esa es la razón por la cual se prohíbe el paso" indicó.

Incluso destacó que el resto de los departamentos se encuentra en vía libre, lo mismo ocurre con las áreas retiradas a donde se realizan los trabajos, es importante aclarar que no se desmantela la planta coquizadora como erróneamente se ha manejado por diversos medios" enfatizó.

Nos leemos mañana..