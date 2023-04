FUERA DE CONTRATO

La reacción empresarial y sindical sobre el cierre de la carretera federal 57 en cierta forma fue aprobara tomando en cuenta que no hay punto final al asunto de AHMSA, pro dicen que lo correcto es acudir afuera de la empresa no molestar a la sociedad que no tiene porque pagar los platos rotos.

Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Arturo Valdez Pérez, las casi cuatro horas del cierre provocó que miles de automovilistas no pudieran cruzar por la ciudad, también se afectó al comercio, sus proveedores no alcanzaron a traer mercancía y esperaron cuatro horas.

"Aquí el problema es que se les tiene que pagar horas extras y alimentación, además muchos no los dejan circular de noche por la inseguridad en Estados vecinos, es decir una serie de gastos extras además del malestar causado a gente que no es la región que pasaban para otro destino" indicó.

Por ello dijo que es correcto que los lideres sindicales pongan sus ojos en otra alternativa sin causas problemas a la sociedad que no tiene culpa de este serio problema social que amenaza con crecer, por ello exigió al gobierno federal actuación que se sume a las negociaciones.

Del lado sindical el secretario general de la 288 Francisco Rios, calificó de favorable la respuesta a la base trabajadora, en cierta forma se cumplió el objetivo de llamar y aunque no hubo respuesta de autoridades, con el pago del salario es más que suficiente y se sentó un precedente.

Con estas medidas será más fácil conseguir que semana tras semana la empresa pague el salario en la fecha que corresponde, ya no hay manera de detener la actuación de los trabajadores que se sienten lastimados, ofendidos, tomando en cuenta que esperan el salario para hacer frente a compromisos familiares.

Aclara que sigue la disposición sindical de responder a peticiones de trabajadores de manifestarse cada vez que se necesite, ya no van a tolerar que los hagan a un lado, los obreros necesitan el dinero para cubrir sus necesidades principalmente de alimentación y servicios básicos.

Con lo anterior se alcanza a observar que si para el lunes no hay respuesta al salario entonces reactivaran las acciones y medidas de presión, ya se dieron cuenta que es la única manera de hacerse escuchar, que les depositen el salario incluso ahora van por la parte que corresponde del ahorro.

Por el lado social, lo dicho el Repuve de Frontera no aparece en la página por lo tanto no hay registros para legalizar unidades extranjeras, aunque nadie piensa que desapareció pero por el momento no funciona, se encuentra inactiva la página por supuesto que eso es para ponerse a pensar.

Hay quienes dicen que eso ocurrió al detectar que se legalizaron unidades que no entraban dentro del proceso, cuestión de recordar que la Guardia Nacional decomisa unidades sospechosas que van a la Frontera, a mi punto de vista esa podría ser la razón de mantener en pausa el Repuve de Monclova.

También sigue la molestia por la presencia de la Yegua, los tipos de la vagoneta roja y el pollito que se encuentran a la caza en el módulo de Castaños, el taxista y el hijo de la Yegua en el módulo de Monclova, que opera en el estacionamiento del aeropuerto Venustiano Carranza.

Todos ellos dedicados a tramitar legalización con o sin unidad, tramitan documentación que exigen pero por el supuesto contubernio con los encargados de esos módulos del Repuve, es una insistencia que investiguen todo ese desorden y terminen con la corrupción que impera en ellos, al tiempo.

Nos leemos mañana..