FUERA DE CONTRATO

Y siguen las estrategias del democrático, cientos de trabajadores se han presentado a la sede sindical en donde firman solicitando a la Secretaría de Trabajo que autorice la elección y legitimar el Contrato Colectivo de Trabajo, con ello refrendan su afiliación a esa organización sindical.

Tanto Fidencio de León como el Látigo Rios, encabezan las brigadas que se encargan de atender a los trabajadores, que de manera individual y voluntaria acuden a la sede sindical en donde firman, sin duda que la estrategia va bien dirigida y lleva la intención de ganar tiempo al tiempo.

De León, señala que es buena la respuesta de la base trabajadora que acude y esperan concluir antes de la mitad de la próxima semana de esa manera estar dentro del tiempo que piden las autoridades sanitarias para este proceso que sin duda alguna será bueno para la base trabajadora.

Censuró la posición de los Napistas que ven la tempestad y no se hincan, aprovechan cualquier espacio para tratar de entrar, con mentiras, engaños y simulaciones quieren ganar la presencia de la base trabajadora por esa razón el exhorto es no se dejen engañar, son falsas sus versiones.

En este sentido el hermano Gerardo Flores Escobedo, vocero del CEN del Sindicato Democrático, alerta a la base trabajadora, les pide no firman nada porque sus datos los pueden utilizar para otro fin, y recuerda los casos de Teksid, Pytco y Gunderson en donde los engañaron.

"Esas firmas que levantaron con el pretexto de las utilidades después las usaron para demandar la titularidad del CCT en esas empresas, eso puede ocurrir, caer en sus manos es para que los utilicen y que vengan movimientos es la manera como se manejan esas personas" señala.

Dice que los trabajadores no pueden i deben dejarse engañar por los Napistas a quienes poco o nada les interesa la base trabajadora, quieren sacar ganancia, se aprovechan de la buena voluntad de los trabajadores para hacer de las suyas, claramente se ve que la intención es provocar problemas.

"Cuidado compañeros no se dejen engañar, ni firmen nada, sus datos los pueden utilizar para hacer mal uso de ellos, son daos personales y ellos no son nadie como para andar en se movimiento, por eso mi recomendación es que no caigan n el error, no se dejen llevar por falsas versiones" apuntó.

Y otro que censura la presencia de ex trabajadores dentro del movimiento Napista, es el hermano Joel Martínez, cita los casos de Roberto Hernández y Daniel Borrego, este último si es trabajador en activo, pero fue funcionario del CEN del Democrático, concluyó y cambio de rumbo.

Señala que con esas actitudes piensan que serán recibidos en el minero, pero solo los utilizan cuando ya no les sirvan los hacen a un lado, incluso recuerda cuando se le notificó la expulsión del minero a Roberto Hernández, y reitera que Gómez Urrutia no perdona a traidores.

"Que baja calidad moral la de Roberto Hernández y Borrego, brincan de un lado a otro, no les interesa lo que digan los trabajadores que no les creen nada, con esa forma de ser y actuar lo único que hacen es demostrar que protegen sus intereses y les vale lo que diga la base trabajadora" indicó.

Incluso adelantó que la próxima semana va a hacer una serie de declaraciones para que la base trabajadora recuerde a esos y otros personajes que ahora se dicen Napistas a pesar de que brincan de un bando a otro, que es tiempo de hacer memoria y apunta que tiene mucho que decir y hablar, esperemos.

Nos leemos mañana..