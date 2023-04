FUERA DE CONTRATO

Todo apunta que empresarios levantaron las pestañas con el caso de AHMSA, ayer se reunieron con directivos del Sindicato Democrático Minero para analizar el tema y el acuerdo fue esperar mañana jueves cuando concluya la asamblea de consejo y conocer que acuerdos se tomaron.

La delegación empresarial fue encabezada por el presidente de la CMIC Eugenio Williamson Iribarren, don Raúl Flores González y Enrique Osuna Westrup, los tres han demostrado que les interesa lo que ocurre en la empresa, en repetidas ocasiones han hecho diversos pronunciamientos.

Williamson, es honesto cuando dice que en las familias de los obreros de AHMSA faltan alimentos, dinero para cubrir cuando menos lo más indispensable para la vida, incluso hasta para gastos escolares, en síntesis una situación que ya no puede seguir por el serio riesgo que eso representa.

"Si mañana jueves no hay nada en claro vamos a iniciar una serie de acciones, lo que sea necesario pero atraer la atención del gobierno federal y de quien corresponda, ya no se puede seguir en las condiciones actuales, es tiempo es de respuestas, ya no se puede seguir en este panorama" apuntó.

Del lado sindical, esperamos que el jueves ahora si haya noticias positivas sobre el futuro de Altos Hornos de México, los trabajadores y sus familias ya no aguantan más tiempo y es tiempo de arreglar el tema del salario y prestaciones para evitar problemas sociales, dijo el Secretario General del Sindicato Democrático Minero.

Ismael Leija Escalante. Señaló que por falta de salario en las familias se registran serios problemas, ya no pueden surtir su despensa, cubrir gastos escolares de sus hijos, entre otros egresos que no pueden cumplir por la falta de su salario por ello es urgente se defina la situación.

"Si se vendió o no, si hay asociación no interesa, lo que importa es que la planta vuelva a funcionar y dar certeza del trabajo y salario a los trabajadores, no me canso de decirlo los compañeros ya no pueden esperar más tiempo, es urgente se reactiven las actividades en las dos plantas de AHMSA" apuntó.

Recordó que el jueves 20 se programó otra asamblea de consejo de AHMSA y es la confianza de que surjan importantes noticias sobre el futuro inmediato de la empresa, algo que recupere la tranquilidad de la base trabajadora, que haya más confianza en que se regrese a la producción.

Por el rumbo de la 288, el Sindicato Minero se aprovecha de los muchachos que tienen hasta diez años de antigüedad para tratar de convencerlos y llevarlos a una lucha ficticia tiene años sin respetar la decisión que en su momento tomaron los trabajadores de adherirse al democrático, acusó Joel Martínez Gaytan.

"Por ello esos chavos deben de conocer la historia negra de esa organización, es cuestión de que conozcan acaban de expulsar a Sergio Beltrán que por más de quince años protegió a Napoleón Gómez Urrutia, quedó fuera de la organización ya no pertenece ni a la Sección 42 de la Perla ni al cuadro del CEN" apuntó.

El obrero de la planta dos de Altos Hornos de México señaló que se escucha que eso ocurrió porque en el CEN se designó a la señora Oralia Caso, esposa de Gómez Urrutia, y a un hijo de ambos este último como Secretario General suplente, la organización se maneja como negocio familiar, apuntó.

Sobre el problema que se arrastra, destacó que Gómez Urrutia, no quiere perder las cuotas, ni el poder que deja ser titular de un Contrato Colectivo de Trabajo por esa razón busca la forma de acomodarse, para ello se dirige a los muchachos que no conocen la realidad, la historia de esa organización, enfatizó.

Nos leemos mañana..