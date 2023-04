FUERA DE CONTRATO

Se dejaba venir, resulta que abogados según ellos expertos en manejo de deudas de empresas en quiebra empezaron abusar, solo por recibir la papelería del acreedor de AHMSA cobran hasta diez mil pesos, faltan los honorarios fuertes y se niegan a decir el monto.

De acuerdo a denuncias de varios de los proveedores que se acercaron a ellos, primer requisito que ponen es pagar los diez mil pesos, y reciben la documentación es decir las facturas atrapadas por la declaratoria de quiebra de AHMSA, ya después al colocar la demanda viene lo bueno.

"Están barbaros esos supuestos expertos, no es posible que por solo recibir la documentación cobren diez mil pesos, lo más peor es que al cuestionar sobre el monto de los honorarios la respuesta es después les decimos, lo primero son los diez mil pesos y ya el resto en el camino" se quejan.

Y tienen razón en esa expresión, los proveedores no tienen dinero, acumulan hasta cinco meses sin ingresos es lo que esos expertos no miden, pero el problema más fuerte es si el honorario que fijen será de acuerdo al monto de la deuda, dicen que el porcentaje oscila entre el 10 al 20 por ciento, pa acabarla de amolar.

Del lado sindical, aunque se pensaba que ayer sábado habría movilización de obreros, finalmente desistieron, no quisieron salir a la calle y esperan que se cumpla el compromiso de AHMSA de que el lunes antes de las cuatro de la tarde estará depositada la semana que incluye premio de asistencia.

Es buena la postura, es cierto es su dinero, si ingreso para cubrir necesidades pero no se vale afectar a terceras personas, a la comunidad, con todos los inconvenientes que eso representa y lejos de recibir el apoyo reciben criticas y quejas, por esa razón la cordura es la recomendación.

Otro punto es la división de opiniones en cuanto a la postura de esposas, hay quienes dicen que lo correcto es que busquen la manera de conseguir un ingreso, que vendan tortillas o alimentos para recibir un ingreso mientras se arregla la situación en AHMSA y se pague a tiempo el salario.

Pero también hay quienes apoyan esas quejas, dicen que no es posible que tengan que dedicarse a una actividad solo porque AHMSA no paga, es el escenario que se vive pero también es cierto hay amas de casa que aceptan trabajar en casas, limpiando y haciendo comida, es real.

En otro tema, siguen las quejas sobre el proceso de legalización, nadie ha puesto atención y los encargados haciendo de las suyas, cobrando y exigiendo papelería de un solo notario que tiene monopolizado el Repuve, también que la UCD Nacional expide documentación que no se contempla en el proceso.

Todo eso representa un gasto extra que no se justifica, pero es real y ocurre por ser la manera de hacerse de un dinero extra, dicen que tanto los dirigentes de la UCD nacional, el notario y los encargados del Repuve se llenan los bolsillos de dinero, porque es obligado llevar esa documentación.

No se conoce las causas por las cuales nadie pone atención en esa queja de los propietarios de unidades extranjeras, que son obligados a pagar y quien no acepte, los hacen a un lado, no legalizan la unidad, tienen que llevar un documento de la UCD Nacional y del Notario, ellos controlan la legalización.

Al menos es lo que dicen personas que se quedaron a mitad de camino, como no traían para pagar los documentos extras los hicieron a un lado, ojalá y alguien en realidad investigue y proceda a detener esa corrupción del Notario y la UCD Nacional solapada por el Repuve, ojala y hagan algo.

Nos leemos mañana.