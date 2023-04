FUERA DE CONTRATO

De nueva cuenta trabajadores agrupados en la Sección 147 del Sindicato Minero regresaron al recinto sindical con la esperanza de conocer sobre el pago de dos semanas atrasadas, después de varios oradores se tomó el acuerdo de esperar al día de hoy, acudir a las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

El grueso número de obreros fue encabezado por el Secretario General Fidencio de León Montalvo que justificó la postura de los obreros al señalar que el tiempo se agotó, que ya se necesita la reacción de la empresa para que entregue el salario y prestaciones, los obreros y sus familias no pueden seguir en las condiciones actuales.

También se tomó el acuerdo de buscar la asesoría de un abogado con el propósito de que los asesore y proceder a colocar la demanda por incumplimiento de salario, la intención es ir hasta donde sea necesario, tope donde tope al señalar que prácticamente ya son tres semanas sin salario.

"Se entiende la desesperación de los compañeros, todos vamos en el mismo barco, hoy martes los vamos acompañar a las instalaciones de la JLCYA y a buscar un abogado que coloque las demandas colectivas, ese fue el acuerdo que se tomó durante la reunión de hoy lunes" apuntó.

Por otro lado, los trabajadores de AHMSA siguen con sus derechos ante el IMSS, la institución no ha suspendido el servicio de medicina general, especialidades y toda la atención a la que tienen derecho, es falso que los hayan hecho a un lado, respondió Carlos Garza Bernal.

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Democrático Minero, dijo que todos los días monitorean con funcionarios y comisionados ante el IMSS sobre quejas de obreros y la respuesta es la misma, todo sigue igual, y se sorprenden ante las versiones de que se suspendió el servicio.

"Un compañero me platicó que acudió con el dentista pero no alcanzó lugar, por ello acudió con un particular, quizá en esas mismas condiciones se encuentran otros compañeros pero son cosas normales, el IMSS no tiene capacidad como para atender a todos los pacientes" apuntó.

Reiteró su llamado a los obreros de que si se les niega la atención en el IMSS de inmediato se presenten ante su dirigencia sindical para hacer las gestiones, en cierta forma algo rutinario que siempre se presenta, además los conminó a no caer en el error de creer falsas versiones.

Del lado de l 288, para apoyar a obreros que no tienen condiciones de cubrir recibos de agua y energía eléctrica, la dirigencia sindical negociará con funcionarios de CFE para que autoricen un sistema de pago en parcialidades, cuando menos durante el tiempo que no reciben pago.

Francisco Rios Treviño, Secretario General de la Sección 288 dijo que en el caso de SIMAS se actúa con criterio y hay información en el sentido de que si hacen acuerdos de pagos, de esa manera no se les suspende el servicio del vital liquido por incumplimiento de pago.

"No pueden quedarse sin servicio eléctrico ni agua, por ello vamos a hacer lo que sea necesario pero que esperen un tiempo, no es por culpa de los trabajadores el no pagar a tiempo, los funcionarios de SIMAS si entienden y valoran este aspecto, falta la respuesta de CFE" apuntó.

Recordó que CFE es más pesada, pero dijo que ya en una ocasión todos los habitantes de Tabasco, se les condonó la deuda, entonces por la emergencia económica que se vive en la región también justifica ese proceso, es decir condonar o dar facilidades de pago a usuarios, destacó.

Nos leemos mañana..