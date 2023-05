FUERA DE CONTRATO

Después de varios días de intensa actividad, ayer estuco tranquilo el ambiente, los empleados de confianza recibieron parte de su salario, claro no todos se dice que solo los que estuvieron en huelga de hambre se les entregó, pero no se descarta que en los próximos días de pague al resto.

La verdad un ambiente mucho muy pesado, todos piden lo mismo pero no hay lana, incluso se preguntan de donde sale para cubrir parte del salario a sindicalizados y ahora a empleados, es raro pero cuando menos se tranquiliza el ambiente, que ya estaba llegando a convertirse en social.

También es cierto se requiere la intervención del gobierno federal, algo puede aportar para que la planta vuelva a producir, regrese a sus actividades normales porque como dicen empresarios que ya no se vea el nombre de los accionistas, que lo hagan por la sociedad, por miles de familias.

Pero no hay respuesta, en cierta forma las autoridades dejaron solos a los obreros y empleados que prácticamente con sus movilizaciones consiguen respuesta, no del todo pero cuando menos se les entrega una parte que les permite hacer frente a sus compromisos familiares.

Y por la 288 ayer se empezó a entregar al fondo de resistencia también llamado fondo de útiles escolares, no ha todos se calculaba que serían unos 500 los obreros, el resto tendrán que esperar hasta el martes, tomando en cuenta que domingo y lunes el banco estará cerrado por el asueto laboral.

Francisco Rios Treviño, Secretario General de la Sección 288 dijo que es toda una labor la que tienen que desarrollar, por principio elaborar los cheques con la cantidad que corresponde a cada trabajador, tomando en cuenta que no se les descuenta el mismo porcentaje salarial.

Dice que en la boleta se consignó la parte que corresponde al desfalco de la anterior dirigencia sindical, eso los trabajadores lo entienden perfectamente y no hubo problema al momento de recibir el cheque, ahora lo que tienen que hacer es esperar al martes para hacerlo efectivo al menos que negocios lo acepten.

También es bueno destacar la rifa de cien despensas que fueron aportadas por el profesor Medina, Valentina Aranda y Cintia Villarreal, los tres son regidores del cabildo y se pusieron las pilas para apoyar a ese ciento de familias de obreros de AHMSA dos que cuando menos ya tienen parte de sus alimentos.

En otro tema, el descontento de trabajadores de Teksid por el poco monto de utilidades, creo que son 13 mil pesos cuando ellos esperaban una cantidad más elevada pero hay que recordar que la empresa pagó cerca de 50 millones de pesos a los trabajadores que estuvieron en paro.

Y como la empresa no pierde, simplemente en su declaración presentó esa salida de dinero y por consecuencia redujo el reparto de utilidades, esa es la causa y no se puede decir que no, es correcto hablar con la verdad a la base trabajadora, decirles lo que paso, que sus compañeros devoraron parte de las utilidades.

Los reclamos empezaron desde el mismo día que conocieron el monto a recibir y ahora falta conocer que postura toma la dirigencia sindical, y es que siempre se les ofreció cien mil pesos de utilidades, si se hacen cuentas creo que si no hubieran pagado los 50 millones de pesos la cifra estaría elevada.

En fin en los próximos días vamos a conocer que sigue, que será la versión sindical que tiene el compromiso de hablar con la verdad a la base obrera, no hay que olvidar que el tema de utilidades siempre causa problemas laborales, es un punto que cada año ocurre y este no será la excepción.

Nos leemos mañana..