FUERA DE CONTRATO

Sobre el tema de utilidades que año tras año provoca problemas laborales, el director del Centro de Justicia Laboral Roberto Ramírez, maneja datos relevantes es el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de las utilidades, quedó establecido por el constituyente de Querétaro en 1917.

Sin embargo no fue reglamentado hasta el año de 1963, si después de 46 años tratándose de personas morales el pago se debe hacer del 1 de Abril al 30 de Mayo, el porcentaje a repartir entre los trabajadores lo determina La Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas..

Ese porcentaje se determina con investigaciones y estudios para conocer las condiciones de la economía nacional, en el presente año de 2023 se determinó que será el 10 por ciento a pagar.

El procedimiento es como sigue: La empresa presenta su declaración anual ante la SHCP, con la obligación de entregar copia al sindicato titular del contrato colectivo o a los trabajadores dentro de los 10 días siguientes, al recibir los trabajadores la referida copia tienen 30 días para acudir ante la SHCP a fin de formular observaciones, La SHCP se pronunciará al respecto y por escrito.

Del lado sindical, trabajadores de la planta Uno de Altos Hornos de México listos para participar en la consulta en donde definirán si van o no de acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo, pero se puede adelantar que cundo menos el 99 por ciento de la base sindical aprobarán de manera positiva, señaló el vocero de la Sección 147 del Sindicato Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, recordó que las autoridades laborales dieron entrada y aprobaron la solicitud que en tiempo y forma con todos los requisitos que se entregaron aprobaron que el Democrático se encargue de manejar la consulta laboral por ser titulares del Contrato Colectivo de Trabajo.

"Ya lo dijo el líder Ismael Leija Escalante, el 26 y 27 de mayo será la elección para los obreros que laboran en la planta Uno agrupados en la Sección 147, y estamos preparados y listos para ese proceso, es cuestión de que lleguen los días programados para celebrar el evento" apuntó.

Sobre la manera de convocar a trabajadores tomando en cuenta que siguen en casa por la inactividad de la empresa, dijo que por diversos medios serán informados e incluso recordó que el pasado miércoles se celebró conferencia de prensa en donde dieron a conocer este proceso electoral.

Por otro lado, teléfonos de México no ha ofrecido porcentaje de aumento salarial, incluso el emplazamiento a huelga se prorrogó para el viernes 12, si ese día no hay acuerdo entonces se colocarán las banderas rojinegras, advirtió el Secretario General del Sindicato de Trabajadores.

Luis Hernández de León, señaló que la empresa no quiere soltar otra cosa que no sea el aumento salarial, no acepta platicar sobre otros temas que incluye la apertura de la bolsa de trabajo y el cambio de unidades automotrices que se encuentran en pésimas condiciones y a punto de quedar fuera de servicio.

Dijo que los representantes de la prestadora de servicio, no dialogan sobre ese tema, pero tampoco entregan propuesta de aumento salarial, eso mantiene estancadas las platicas y con riesgo de que se estalle la huelga, ante la negativa empresarial de negociar como corresponde.

"La comisión sigue en México, en la mesa de negociación, puede que en el transcurso de los días y antes del 12 de mayo haga una propuesta forma sobre el incremento salarial y otros aspectos que como dirigencia sindical colocamos en la mesa del diálogo, pero no hay avances" enfatizó.

