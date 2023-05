FUERA DE CONTRATO

Un día muy pesado en el tema laboral, a primera hora trabajadores de la empresa SIPPSA, se plantaron afuera de la industria en reclamo por el poco monto de utilidades que les haría efectivo y ante la cerrazón empresarial de responder de acuerdo a lo que marca la Ley Federal de Trabajo.

Por varias horas estuvieron en plantón pero después se dirigieron al Centro de Conciliación Laboral, en donde se les atendió en grupo de siete, posteriormente la autoridad laboral se encargará de hacer comparecer al propietario o su representante a efecto de buscar una salida sin problemas.

Más tarde fueron trabajadores de Pepsi Cola los que salieron a la calle, paralizaron las unidades de reparto por la misma situación, el poco monto por utilidades, a pesar de que la directora de Recursos Humanos intentó convencerlos de abandonar el movimiento no lo consiguió.

Los trabajadores exigen se les muestre la declaración que la empresa entregó al fisco y de esa manera estar en condiciones de conocer si es real la cifra que les ofrecen o es una cantidad menor, incluso advirtieron que seguirán en paro hasta en tanto no les respondan a sus peticiones.

Por otro lado, lamentable pero amedrantados por Napistas un grupo de familias se vieron en la urgencia de abandonar el Mineral de Hércules, al ser amenazados con armas de fuego, a los responsables no les importó la presencia de niños y esposas de los obreros que por no simpatizar con el Sindicato Minero fueron afectados.

Rolando Torres Aguilar, Secretario General de la Sección 265 dijo que los hechos ocurrieron hace unos días, los Napistas arribaron a las viviendas de quienes forman el comité afines al Sindicato ´Democrático Minero y les dieron 24 horas para salir del mineral de lo contrario atenerse a las consecuencias.

"No hubo de otra más que salir para proteger las familias, del ataque que nos harían, eso no se vale, no respetaron a niños y señoras, actuamos con prudencia por esa razón no salimos del mineral, es preferible no exponer la integridad de nadie, porque estaban dispuestos a todo" señaló.

Dijo que en Monclova se reunió con el Secretario General del Sindicato Democrático para analizar ese tema y la falta de salario, los Napistas ofrecieron que les pagarían pero es falso lo mismo ocurre en la Perla y otras secciones con quien el Minero tiene Contrato Colectivo de Trabajo.

Por su parte el dirigente Sindical Ismael Leija Escalante, ofreció apoyar a esos obreros incluso de ser necesario proceder de manera legal contra los responsables de amenazar a las familias que para no arriesgar su vida, abandonaron el mineral y se refugiaron con familiares en diversas partes.

"No se vale una actuación de ese tipo, eso no es sindicalismo es terrorismo las mujeres y los niños merecen respeto, no es tolerable que hayan acudido a sus casas a amenazarlos, los compañeros van a recibir todo el apoyo y asesoría que necesitan para que esas personas los dejan en paz" advirtió.

Por otro lado, es triste que como se encuentran las cosas todavía hay trabajadores que siguen metiendo ideas al resto de la raza, ahora salieron con que el jueves acudirán al recinto de la 288 y sacar al Látigo Rios, y a todo el comité, la verdad acciones fuera de todo orden moral.

La realidad es que se alcanza a observar que siguen molesto por aquello de la consulta para legitimar el Contrato Colectivo de Trabajo, que será por parte del Democrático, pero lo cuestionable es que no les interesa lo que se vive en AHMSA, y como dijo un camarada actúan como aves de rapiña, así de fácil.

Nos leemos mañana..