FUERA DE CONTRATO

Otro agitado día dentro del gremio minero, por un lado un grupo de obreros agrupados en la Sección 288 se reunieron, la intención era recibir información sobre el faltante de ayuda por útiles escolares, que por años se llamó fondo de resistencia, pero a final dicen que desconocieron al comité local y al nacional.

Pero información sindical señala que no es válido porque no fue asamblea, entonces que todo sigue igual, y así seguirá el ambiente mientras que la empresa sigue moribunda hay quienes quieren repartirse los despojos, al menos es lo que se alcanza a observar en el escenario sindical.

Más tarde directivos sindicales se presentaron ante la Juez Mónica que lleva el caso de la quiebra para conocer el estado que guarda, pero no hubo nada favorable, la jueza dijo que en todo caso corresponde al síndico o al delegado aclarar esas dudas que presentan por ser el camino legal.

Ya por la tarde un grupo de uso 30 Napitas se reunieron en el lugar conocido como el Ave Fénix y volvieron a tocar el tema de la legitimización del Contrato Colectivo de Trabajo, incluso dicen que el nacional Minero se encuentra en ese proceso y que estarán listos para llevar a cabo esa elección o consulta.

También se supo que el Minero impugnó la designación de autoridades laborales que autorizaron el recuento al democrático, que por su parte volvió a entregar el grueso expediente en donde se les reconoce como titular del Contrato Colectivo de Trabajo en las dos secciones de Monclova.

En medio de este escenario de poder se encuentran miles de familias que no tienen para hacer frente a sus compromisos familiares, ya se cumplió un mes de que no reciben salario, como se encuentra la cosa esto podría seguir por más meses no hay avances, no hay nada en claro.

Otro problema es que las cuentas de la empresa siguen congeladas por lo tanto no hay manera de la inyección de recursos, no se puede depositar dinero porque las cuentas no se pueden manejar, en esas condiciones no hay manera de que los nuevos inversionistas inyecten el dinero.

En este sentido el vocero del CEN del Sindicato Democrático Gerardo Flores Escobedo, dijo que ante este panorama es urgente que el gobierno federal libere esas cuentas por ser la única forma de conseguir que la acerera empiece su proceso de recuperación y reactivación de actividades productivas.

"Mientras las cuentas sigan congeladas, es decir sin poder moverse nadie le va a meter dinero, eso es una realidad por lo tanto el gobierno federal debe responder al reclamo y liberar los recursos, eso debe ser por humanidad, en base a las condiciones que presentan miles de familias" apuntó.

El directivo sindical se sumó a la petición hecha por dirigentes empresariales quienes dicen que los nuevos inversionistas no pueden inyectar dinero, porque las cuentas están congeladas, en esas condiciones es imposible que alguien le meta dinero, por lo tanto insisten que ya es tiempo.

Flores Escobedo, enfatizó que autoridades tienen el compromiso moral de responder a la petición, para ello vean el escenario que presentan miles de familias, mientras las cuentas no se descongelen será imposible conseguir la inyección de recursos y la recuperación de la siderúrgica.

Sin duda alguna una situación que cada día se complica más, se insiste en medio de encuentran miles de familias, parte de la población de Monclova y la región también se salpican por la paralización de la acerera, la única salida es mediante la respuesta inmediata de autoridades, así de fácil y sencillo.

Nos leemos mañana..