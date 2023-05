FUERA DE CONTRATO

La boleta de raya electrónica que circula en redes sociales, es de hace unos seis meses cuando por necesidad me vi obligado a solicitar un préstamo a Altos Hornos de México, es falso que sea mi salario, aclaró el dirigente del Sindicato Nacional Democrático Minero Ismael Leija Escalante.

El líder sindical se refirió a una publicación en redes sociales en donde se asegura que le pagan 45 mil pesos, pero señala que es falso como cualquier trabajador tiene derecho a recibir un préstamo por lo tanto hizo uso de ese derecho por lo tanto insiste que es falsa la versión.

"Tengo mis derechos como trabajador y sindicalista, eso de que me pagan esa cantidad es falso, cuando un trabajador solicita un préstamo le aparece la misma imagen, es bueno aclarar las cosas para evitar confundirá la base trabajadora y a la sociedad en estos tiempos de crisis" señaló.

Incluso advirtió que investigará como es que llegó la boleta a manos ajenas a su persona, es un documento oficial o personal, hay dos teorías, la primera le robaron la contraseña o es el contador que maneja su documentación, por lo tanto se verá en la necesidad de hacer las investigaciones.

Por la 288, desesperados por la presión de la base trabajadora, directivos sindicales se trasladaron a oficinas de Relaciones Laborales para pedir información sobre los pagos del salario que siguen pendientes, para el juez serán ya cinco semanas que no se les deposita salario ni prestaciones.

La comitiva sindical fue encabezada por el Secretario General Francisco Rios Treviño, quien reconoció que ya s topó fondo en este caso, que es urgente se resuelva cuanto antes el problema, las familias de los trabajadores ya no tienen ni para comprar los alimento y otros gastos del hogar.

Otro aspecto que también se ha palpado, es el malestar de la raza que va a trabajar, ellos ya no tienen para el transporte ni para cubrir gastos de gasolina, tampoco pueden dejar de acudir porque entonces se les acumulan cuatro faltas y pierden el trabajo, dicen que ya tocaron fondo.

Y tienen razón, cuando menos que se levante una lista de aquellos que si van a trabajar y se les pague, de lo contrario llegará el día que definitivamente ya no puedan asistir por falta de dinero ya sea para transporte o gasolina en el caso de los que van en su propia unidad, ojalá y esto se resuelva cuanto antes.

En otro tema ayer estalló el cuarto movimiento por el tema de utilidades, ahora fue en la empresa HFI en donde un grupo de mujeres se cruzó de brazos y no entraron a trabajar, están molestas porque se les quiere entregar entre dos mil 200 a dos mil 600 pesos por esa prestación.

A pesar de los intentos de los guardias porque regresaran a trabajar la respuesta fue la misma que no, y aunque era u grupo de unas 50 personas la empresa se paralizó en razón de que es una actividad en serie si falta una el resto no puede trabajar, por ello no hubo actividad normal.

Al conocer del movimiento, dirigentes de la CTM de Frontera llegaron a dialogar con las paristas a quienes invitaron a regresar, pero seguían en su postura, se formó una mesa de diálogo para analizar el tema y casi a la una de la tarde se llegó al acuerdo de levantar el paro y regresar a trabajar.

Mientras la dirigencia sindical sigue en platicas con representantes de la empresa a fin de llegar a un buen acuerdo, y resolver este tema, hay confianza en conseguir buenos resultados y evitar que regrese la manifestación de protestas de trabajadoras y trabajadores de esa empresa.

Nos leemos mañana..