FUERA DE CONTRATO

Y aunque el lunes vencer el plazo para que proveedores de Minera del Norte coloquen demanda para que el juez reconozca el adeudo, hasta el momento ni el 50 por ciento de ellos ha cumplido con este primer paso, si no lo hacen quedarán fuera y no podrán recibir pagos.



Sin duda un factor que incide para la negativa, es el elevado costo del pago por honorarios que piden abogados, en algunos casos es hasta por doce mil pesos, solamente por recibir el expediente, darle una leída, después viene lo bueno el cobro final del honorario que será pesado.

En cierta forma los abogados aprovechan la desesperación de acreedores pero no toman en cuenta que no tienen dinero, que ya acumularon cuatro meses sin actividad y hasta siete meses que la empresa dejó de pagar, eso impide que demanden será mucho el interés pero sin lana nada se puede hacer.

No hay duda, incierto el panorama para cientos de acreedores, se encuentran en medio del proceso legal lo malo que no cuentan con dinero para pagar al abogado que llevará el caso, doce mil pesos no es una cifra baja, al contrario es pesada entonces vamos a esperar que sigue en este caso.

Del lado sindical, pese a los intentos por comunicarse no ha sido posible, Fidencio de León Montalvo, Secretario General de la Sección 147 del Sindicato Democrático Minero, no da la cara, no ha intentando cuando menos aclarar las cosas ni tampoco presenta su renuncia al liderazgo, dijo Ismael Leija Escalante.

El Secretario General del Sindicato Nacional Democrático Minero, destacó que ya se cansó en su intento por entablar dialogo con de León Montalvo, no responde a los mensajes ni a las llamadas, eso quiere decir que aventó el arpa, pero cuando menos que aclare las cosas en cuanto al liderazgo.

"Por días intente comunicarme con él pero no fue posible, el Secretario de Actas es quien se hace cargo de esas funciones, atiende a trabajadores, mientras se define el futuro de Fidencio de León, que no ha querido aclarar las cosas, pese a la importancia para el sindicato y trabajadores" apuntó.

Ante ese silencio no descartó que la próxima semana se tome le decisión de designar otro Secretario General, que entre en funciones y atienda el cargo, los obreros merecen respeto y sobre todo atención en estos difíciles tiempos que se presenta en la organización por la situación de AHMSA.

En otro tema, el Secretario General del Sindicato de Burócratas municipales Jesús Rivera Quintero, lamentó la muerte de un sindicalizado, en un incidente ocurrido afuera de la clínica del magisterio, mientras podaba una palma, hasta la fecha no se ha dado a conocer las causas.

Señala que desde el momento de conocer la muerte, se pusieron en contacto con la familia del burócrata a efecto de apoyarlos en todos los tramites, reconoció la buena disposición de la presidencia municipal que también ofreció todo el respaldo a los deudos y los acompaña en ese difícil trance.

No hay duda que nadie tiene comprada la vida, hubo una serie de hipótesis en cuanto a la muerte, pero todo apunta que fuer paro cardiaco, la manera como quedó colgado así lo hacer ver, y para no hacer especulaciones primero hay que conocer el resultado de la necropsia.

Es la primera ocasión que fallece un burócrata en esas condiciones, si hay fallecidos pero no mientras desarrollaban su trabajo, recuerdo varios de ellos, el Sindicato d Burócratas Municipales es una organización que se ha identificado por que sus dirigentes sindicales siempre salen adelante.

Nos leemos mañana..