FUERA DE CONTRATO

Confiado en que el Democrático va a manejar el proceso de legitimización del Contrato Colectivo de Trabajo, se mostró Ismael Leija Escalante, dice que en el transcurso de la próxima semana serán días decisivos para ello se prepara junto con directivos de las dos secciones.

Lo anterior luego de conocer que autoridades laborales suspendieron ese proceso electoral ante la disputa entre el Minero y el Democrático, pero señala que en su momento entregaron todas las pruebas para demostrar que es el titular del Contrato Colectivo de Trabajo.

"Fue una buena decisión, en cierta forma la propia autoridad laboral fue responsable del enfrentamiento, calentó los ánimos, ahora lo que sigue es esperar que las cosas se acomoden y como dice un viejo refrán en el camino la calabazas se acomodan como será esta ocasión" apuntó.

A los obreros les pidió calma a seguir unidos y enfocados en hacer lo que corresponde para que la empresa se reactive e inicie su actividad que será parcial, pero ya cuando menos es esperanza de que esto se levante, como es el deseo de todos los trabajadores, sus familias y la sociedad.

Por otro lado también debe conocerse que sigue en el caso del Águila, Fidencio de León, que sin decir agua va de un día para otro aventó el arpa incluso no se despidió de nadie, tampoco contesta las llamadas, sus compañeros de San Buena, dicen que no hace vida social, no se le ve en las calles.

Alguien dijo que el domingo pasado, hace ocho días para ser exactos lo vieron en la carbonífera en una partido de Bies Bol, que estaba muy tranquilo, pero eso echa abajo la versión de que sufrió un micro infarto como se ha manejado desde que se dejó de presentar al recinto sindical.

Lo cierto que entre trabajadores hay comentarios en el sentido de que no aguantó la presión, que tuvo miedo y prefirió irse por la puerta de atrás, es decir sin despedirse de nadie, ni de su secretaria, dicho de otra manera, aventó todo, la verdad es difícil pensar que va a regresar a su puesto.

Se siguen manejando nombres de quienes podrían sustituirlo, pero eso será hasta la próxima semana dicen que el lunes se presenta al nacional a entregar su renuncia, pero no quiere que sepan la hora para que no haya representantes de los medios de comunicación y evitar la entrevistas.

En otro tema, las mujeres de la empresa HFI siguen enojadas al cien por cieno los 21 pesos que les descontaron por el convivio del día de las madres, además la bonificación de cien pesos por diferencia de utilidades las mantiene al borde de la histeria, de por si ganan poco y con esas cosas.

Dicen que esa es la causa por la cual nadie quiere trabajar en esa empresa, quien siguen es por necesidad, otros apenas pagan lo que deben y dicen adiós, la rotación es tremenda, la bolsa de trabajo se encuentra abierta todos los días del año, lo que da una idea del mal ambiente de trabajo.

Sobre el tema de horas extras, siempre salen con cuentas mochas, les pagan menos, mientras que el transporte tiene sus deficiencias y muchas veces porque no salen a tiempo pierden la unidad, entonces se ven obligadas a pagar o bien esperar a que concluya el otro turno para abordar la unidad.

Así se encuentra el ambiente en HFI empresa que parece no entiende el significado de un buen ambiente laboral, de contar con una calidad de vida en el trabajo da mejores resultados, mientras sigan con sus cosas tendrán que seguir aguantando la fuerte rotación de personal, de eso no hay la menor duda.

Nos leemos mañana..