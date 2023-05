FUERA DE CONTRATO

Acertado el comentario del presidente de Coparmex Mario Coria Roel, cuando dice que ahora en mayo y junio, aumentará el desempleo, lo anterior al recordar que muchachos y jóvenes concluyen sus estudios de bachiller técnico otros se convierten en profesionistas en diversas carreras.

Y tiene razón es cuestión de entender que concluye un ciclo escolar por lo tanto los que terminar su carrera técnica o profesional en cierta forma pasan a demandar un empleo, pero como se encuentra la cosa es difícil que encuentren un empleo., es cuando tomarán la decisión de salir de la región.

Es claro que al menos el 90 por ciento de la población que se va de la región, ya no regresa les gusta el ambiente de Saltillo, Monterrey o Torreón que son las ciudades a donde migran en busca de oportunidad de trabajo y al conseguirlo hacen su vida profesional social incluso hasta profesional.

Mientras hay que esperar no a la recuperación de AHMSA sino a que ahora con la construcción del parque industrial al norte de la ciudad, por fin se tengan buenas noticias en cuanto a nueva inversión, siempre se decía que no venían empresas por falta de parque, así que ya no habrá pretextos , veremos

Del lado sindical, para ver el tema de utilidades, en la Sección 288 se formó una comisión de obreros que se encargarán de revisar la caratula fiscal y posteriormente acudir ante la jueza Mónica Rodríguez Alvarado, para pedir información sobre el procedimiento a seguir en caso y haya que repartir esta prestación.

Francisco Rios Treviño, Secretario General de la Sección 288 del Sindicato Democrático Minero, dijo que acudir ante la juzgadora es por la situación legal, junto con el delegado de la quiebra se encargan del manejo administrativo y financiero de la empresa por ello le corresponde responder.

"Después de revisar la caratula acudiremos ante la juez para que nos explique el camino a seguir, el año pasado la empresa si operó, entonces eso obliga a revisar el documento que la empresa entregó al fisco donde se consignan los resultados que se alcanzaron el año pasado" enfatizó.

Señaló que en su momento y después de recibir respuesta de la jueza la base trabajadora recibirá información sobre este tema las utilidades, todo el procedimiento cambió luego de que se decretó la quiebra de Altos Hornos de México por lo tanto se tiene que transitar por el medio legal.

Por otro lado ante la muerte del burócrata municipal, la dirigencia sindical analiza el tema de que la presidencia municipal autorice practicar exámenes médicos a la base trabajadora, sobre todo los que trabajan al aire libre bajo las inclemencias del tiempo y que tienen problemas crónicos de salud.

En este sentido el Secretario General del Sindicato Jesús Rivera Quintero, dice que el pleno de comité analizó ese punto, sobre todo ante versiones de que el trabajador que falleció mientras podaba una palma afuera de la clínica del ISSSTE falleció de paro cardiaco, pero aún no es oficial.

De cualquier manera señala que eso debe tomarse como lección laboral y lograr que el municipio autorice practicar exámenes médicos a los más de 300 burócratas municipales, buen número de ellos es de edad avanzada, otros tienen problemas crónicos de salud, entonces es bueno conocer su situación médica.

Incluso señala que como el ISSSTE tiene serios problemas no estaría en condiciones de practicar los estudios pero para eso se cuenta con el hospital del DIF, en donde se podría atender a la burocracia, es un tema que se expondrá de manera directa al presidente municipal Mario Dávila Delgado.

Nos leemos mañana..