Piden 50 Mil pesos a cuenta de liquidación

Para estar en condiciones de hacer frente a gastos, ex trabajadores de Altos Hornos de México, insisten que el Gobierno Federal responda a la petición de que autorice un préstamo de 50 mil pesos y cuando se les entregue la liquidación se les descuente, dijo Julián Torres Avalos.

El dirigente de la Asociación por defensa de los derechos de los trabajadores recordó que en su momento presentaron su propuesta pero es tiempo que no tienen respuesta por ello el acuerdo de de hoy miércoles fue reactivar la petición para hacerse escuchar y obtener respuesta.

Señaló que entre los agremiados hay interés por conseguir esos 50 mil pesos toda vez que estarían en condiciones de cubrir necesidades familiares, al recordar que ya son más de tres años que no reciben salario ni prestaciones lo que ha complicado su situación económica familiar.

Por otro lado dijo que también acordaron no aceptar la presencia de candidatos a diputados ni partidos políticos dentro del movimiento al recordar que el movimiento tiene otro fin, que se les entregue la liquidación como corresponde de acuerdo a lo establecido en los Contratos Colectivos de Trabajo.

En otro tema, la reforma a la Ley de Trabajo que impide a empresarios y jefes de diversas áreas molestar a trabajadores cuando hayan salido de su trabajo, permite evitar que el descanso se interrumpa, incluso en ocasiones hasta los hacen regresar pero sin recibir pago extraordinario.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM dijo que esa nueva ley garantiza que todos los trabajadores mexicanos podrán descansar sin ser molestados ni obligados a que regresen a trabajar o bien a cubrir una urgencia que se presente.

Recordó que patrones o jefes aprovechan la tecnología para en cierta forma molestar a sus trabajadores, les piden que regresen pero no toman en cuenta que la jornada de trabajo concluyó por lo tanto no tienen obligación de regresar y ahora tienen que esperar al día siguiente.

"Desde que se usa el celular, los patrones ya tienen manera de estar conectados con sus trabajadores que sin importar hora ni día les piden que regresen, ahora será optativo y tendrán que pagar tiempo extra si acaso el trabajador tiene disposición de acortar su descanso" enfatizó.

Sobre el tema de utilidades, trabajadores de la empresa Ironcast empezaron a mover información en el sentido de que alguien soltó el borrego de que este año el pago de utilidades será mínimo, que el año pasado la empresa tuvo serios problemas en producción y eso pegó en el resultado final.

Hay que aclarar que no es oficial pero cuando el rio suena es que agua lleva y en este caso se asegura que serán ocho mil pesos de compensación porque no hay manera de entregar utilidades y de ser cierto hay que esperar a conocer la versión sindical sobre ese ridículo pago por PTU.

Lo dicho siempre que llega el tiempo de utilidades se presentan movimientos en diversas empresas, los trabajadores protestan porque piensan que tienen derecho a una cantidad más elevada, se les olvida que las empresas tienen una serie de gastos entonces no todo es utilidad.

A final del día como lo consigna la historia pierden el empleo y después, como está comprobado nadie los contrata, son obligados a auto emplearse o bien salir de la región, por esa razón siempre se les ha dicho que es mejor mantener la calma y el trabajo, pero ya es decisión personal.

Nos leemos mañana..