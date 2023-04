Luego de décadas y décadas de sometimiento, de soportar el vil descaro, la prepotencia en persona y la vileza de un sujeto por fin llegó a su fin una época nefasta para la historia negra de Monclova.

Por fin el prestanombres de Carlos Salinas de Gortari y su ex esposa Cecilia Occeli , Alonso Ancira Elizondo se va de Monclova cómo llego con una mano atrás y otra adelante a sabiendas de que su insensibilidad su falta de talento y capacidad llevo a la otrora gran empresa de clase Mundial: Altos Hornos de México a la ruina, a una quiebra en dónde sus lacayos saquearon a diestra y siniestra ese gran orgullo de Monclova, de Coahuila y de México: AHMSA.

Cuántos nuevos millonarios amparados por las faldas de sus hijas, hermanas o cuñadas se hicieron de dinero apestado a corrupción y todo por un capricho calenturiento de quién se pavoneaba en aviones y Jets por todas partes del mundo.

Por fin y luego de décadas y décadas hay gente, empresarios de a de veras que le apuesta al futuro al renacimiento de esa empresa que estuvo a punto de desaparecer y con ella está bella ciudad y región que dió lo mejor de su gente para verla florecer y ser un orgullo Nacional y de renombre Internacional y que poco a poco fuimos testigos de como una familia habida de dinero fácil poco a poco comenzó a cavar una sepultura que al final solo sirvió para ellos mismos pues la empresa al mando de profesionales seguros estamos saldrá adelante con esa mano de obra especializada pero sobre todo leal al acero, el mejor acero del mundo el de AHMSA.

Ayer los nuevos empresarios y propietarios de la mayoría de las Acciones lograron su cometido: echar fuera a Alonso Ancira y su fiel sirviente: Luis Zamudio Michielsen.

Esperemos que así como ellos dos, también los nuevos accionistas echen fuera a tanto sátrapa depredador pisotearon no solo la dignidad de muchos obreros si no de Monclova mismo.

Esperemos pues que se renueve de fondo y ponga de patitas en la calle a tanto director inútil que lo único que hacían era alabar a su hoy ex jefe Alonso Ancira, y que entre ellos se lleve al Chileno Francisco Orduña Mangiola quien su única función adema de manipular la información era la de ser un Patiño del odioso Ancira Elizondo.

Monclova hoy está viendo la luz al final del túnel, hoy después de años y años de incertidumbre llega esa inyección de recursos para reactivar la economía de la empresa y con ello la reactivación económica de una ciudad de una región y de Miles de familias.

Enhorabuena Monclova.

SECRETOS Y JURAMENTOS

Se suele distinguir entre la masonería inglesa o anglosajona y lamasonería latina, y no falta algún fundamento para esta distinción, dado el distinto modo de proceder que tienen las logias de una y otra raza; más aún, no ha mucho ha habido una ruptura entre las logias inglesas y americanas anglosajonas y las latinas, a causa de la extrema irreligiosidad y materialismo de que éstas hicieron profesión.

Eso no quita, sin embargo, que haya entre ellas no sólo la comunidad de origen, sino también la unión en el espíritu general de los ritos simbólicos, y se puede asegurar sin peligro de equivocarse, que reina la unión en la ocultísima dirección suprema, de la cual la casi totalidad los masones no se da cuenta, porque todo está muy bien arreglado para cazar incautos que no se den cuenta.

Esta dirección suprema juega al tira y afloja, según las conveniencias de tiempos y lugares; sabe esperar, sabe retroceder cuando le conviene, para no comprometer el terreno ganado y las posiciones ventajosas para nuevas conquistas en el porvenir.

Desde el fin del último siglo, una gran asamblea de los principales jefes decretó que un masón admitido a los tres primeros grados, sería reconocido por hermano legítimo en todas las logias de cualquier rito que fueren; lo cual no es arbitrario, puesto que toda la masonería está encerrada en

los tres primeros grados, de los cuales los demás no son más que explicación o reproducción. Como se ha dicho, todo es cuestión de entender con mayor o menor perfección lo que se profesa en los tres primeros grados que son comunes a todas las logias. Estos son el texto, dice Mackey, y los altos grados son el comentario.

Es evidente que no hay unidad de ritos; pero esta variedad no afecta la universalidad de la Masonería. El ritual es sólo la forma externa y extrínseca. La doctrina de la Francmasonería es la misma en todas partes. Es el cuerpo inmutable quedando