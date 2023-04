Pese a los dimes y diretes y a la manipulación de la información que por cierto es especialidad del que maneja dicho departamento en AHMSA las cosas aún no están claras.

Y es que pese a los anuncios de aplicación de millones y millones para la estabilización de la empresa, y que si hay dueños nuevos ayer los jefes de departamento de diversas áreas al interior de la siderúrgica pidieron a los empleados regresarán a sus casas

Y es que según los jefes fueron cuentan que no hay gas, electricidad ni agua en ninguna área del interior lo cual dificulta no solo cualquier trabajo si no la estabilidad laboral de todos los empleados.

Fue así como gente de confianza y obreros poco a poco fueron abandonando sus áreas de trabajo y retornaron a sus hogares.

Lo peor y más lamentable es que todos fueron notificados de que dicha suspensión de labores no tiene una fecha específica e instaron a los empleados a esperar nuevos anuncios de retorno, les solicitaron que estuvieran pendientes para regresar a laborar pero: "hasta nuevo aviso".

TIENE PATRIA

Quien dió una clara muestra el día de ayer que en las colonias de localidad que gobernó aún tiene harta patria es el ex alcalde Alfredo Paredes López.

El ex edil pese a que visitó varias colonias en plena semana santa en dónde la mayoría de las familias o descansan o están fuera de sus hogares se dieron el tiempo para hacerle a Paredes una buena y concurrida reunión .

Paredes López quien busca ser diputado local por la Coalición por la seguridad que conforman PRI PAN y PRD recorre desde ayer calles de diversas colonias en dónde casa por casa presenta su proyecto a ejercer en caso de ser nominado por la vía del voto como Legislador local.

FIRMANDO ACUERDOS

Quien ya visita la CDMX y se sienta con funcionarios federales y se pasea como Juan por su casa es el Gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solis quien ayer en compañía del secretario de Gobernación Adan Augusto López y de la Secretaria de Seguridad Pública Federal Rosa Isela Rodríguez signaron un importante acuerdo

Dicho papel tiene por consigna que los tres niveles de Gobierno Municipal, Estatal y Federal garanticen la vigilancia y respeto a los comicios que se llevarán a cabo en Junio de este año

Lo funcionarios quienes a leguas se ve tienen una excelente relación se comprometieron primero a no meter mano en los asuntos netamente partidistas y electorales pero sobre todo firmaron comprometiéndose para garantizar un proceso electoral sin contratiempos.